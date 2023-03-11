İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza aşkında yeni gelişme!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdirmek mümkün değil. 2022 Mayıs'ında aşklarındaki 10 yılı geride bırakan gözde çift, Kasım 2022'de ise yine ayrılmıştı. Aşkları yılan hikayesine dönen Kutluay ile sosyetik güzel cephesinden yeni haber geldi. Aralık 2022'de Edwina Sponza'nın barışma isteğini geri çeviren İbo, bu kez kendisi eski sevgilisinin peşine düştü.
BEBEK'TE ÜÇ BEŞ TUR!
Uzun süredir Sponza'nın evi ve butiğinin olduğu Bebek'ten ayrılmayan İbrahim Kutluay, dedikoduya göre sosyetik güzeli adım adım takip ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Edwina Sponza'nın butiğinin önünden birkaç kez geçen Kutluay'ı iddiaya göre sosyetik güzelin bir arkadaşı sert bir dille uyardı. Eski basketbolcu, kadının "Edwina'yı takip etmeyi bırak" uyarısı karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Uğruna evliliklerin bittiği ikilinin gözde aşkı, ayrılıp barışma rekorunu da elinde bulunduruyor!