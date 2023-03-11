İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza aşkında yeni gelişme!

BEBEK'TE ÜÇ BEŞ TUR!

Uzun süredir Sponza'nın evi ve butiğinin olduğu Bebek'ten ayrılmayan İbrahim Kutluay, dedikoduya göre sosyetik güzeli adım adım takip ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Edwina Sponza'nın butiğinin önünden birkaç kez geçen Kutluay'ı iddiaya göre sosyetik güzelin bir arkadaşı sert bir dille uyardı. Eski basketbolcu, kadının "Edwina'yı takip etmeyi bırak" uyarısı karşısında neye uğradığını şaşırdı.