Seda Bakan iddialı konuştu: Bolulu olduğum için bu işte iyiyim!

Seda Bakan, önceki gün mutfak alışverişine çıktı. Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu, 3,5 yaşındaki kızı Leyla'ya akşam yemeğinde balık yapacağını söyleyip ekledi: "Yemekleri evde ben yapıyorum. Güzel yemek yapıyorum. Bolulu olduğum için yemek konuşunda iyiyim. Beklerim gelin." Deprem felaketleri sonrasında psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlatan Seda Bakan, hislerini şöyle dile getirdi:

'BEN DE DEPREMİ YAŞADIM'

"En sevdiklerini kaybetmiş insanları düşündükçe çok etkileniyorum. 99 depreminde Düzce'deydim. Biz de çok sert bir şekilde yaşadık. Hatta benim okulumun bir bölümü yıkılmıştı. Depremin ne demek olduğunu biliyorum. Gerçi bilmeyen de ağır bir şekilde hissetmiş oldu."

Seda Bakan, "Geceleri uyuyamıyorum. Her yerde düdük, fener var. Yataklarımızın kenarını sularımızı koyduk" diyerek aldığı önlemleri anlattı.

Güzel oyuncu, pişireceği balıkları da elleriyle kendi seçti.