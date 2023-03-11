Mauro Icardi şok! Yılda 7 milyon Euro kazanan Galatasaraylı yıldızın kapısına haciz memurları gitti

Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mauro Icardi, özel hayatındaki skandallarıyla gündemden düşmüyor... 2014'ten beri evli olduğu Wanda Nara ile aşkını bir dargın bir barışık sürdüren Arjantinli yıldızın adı birçok Türk güzelle de anıldı. Güzel yengenin de adı ihanet haberlerine karışırken ikili, İstanbul'da aynı rezidansta fakat farklı dairelerde yaşama kararı alarak da gündem olmuştu. Karşılıklı iki daireyi kiralayan Icardi, böylece Wanda Nara'dan olan iki, eşinin eski evliliğinden olan üç çocuğu olmak üzere toplam beş çocukla daha rahat etmeyi hedeflemişti.
1 MİLYON 150 BİN TL BORÇLU
Icardi'nin 15 bin dolar olan rezidans dairesinin kirasını Galatasaray Kulübü üstlenirken Wanda Nara'ya ait olan dairenin kirası ise yıldız futbolcuya aitti. Ancak 30 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, yıllık kazandığı 7 milyon Euro'ya rağmen iddiaya göre bu dairenin dört aylık kirasını ödemedi. Ev sahibi de kendisine toplamda 60 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 150 bin TL borçlu olan Mauro Icardi hakkında yasal işlem başlattı.
ŞİMDİLİK İŞLEM YAPILMADI
Bunun sonucunda da geçtiğimiz günlerde haciz memurları, Icardi'nin Levent'te bulunan rezidans dairesine gitti. Yıldız futbolcu adına araya giren kişilerin "Borcumuzu en yakın zamanda ödeyeceğiz" sözü vermesi üzerine evde hacizle ilgili şimdilik bir işlem yapılmadı. Ancak Icardi, parayı kısa süre içerisinde yatırmazsa yine kapısında haciz memurları olacak...