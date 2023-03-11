Mauro Icardi şok! Yılda 7 milyon Euro kazanan Galatasaraylı yıldızın kapısına haciz memurları gitti

Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mauro Icardi, özel hayatındaki skandallarıyla gündemden düşmüyor... 2014'ten beri evli olduğu Wanda Nara ile aşkını bir dargın bir barışık sürdüren Arjantinli yıldızın adı birçok Türk güzelle de anıldı. Güzel yengenin de adı ihanet haberlerine karışırken ikili, İstanbul'da aynı rezidansta fakat farklı dairelerde yaşama kararı alarak da gündem olmuştu. Karşılıklı iki daireyi kiralayan Icardi, böylece Wanda Nara'dan olan iki, eşinin eski evliliğinden olan üç çocuğu olmak üzere toplam beş çocukla daha rahat etmeyi hedeflemişti.