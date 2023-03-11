Aslışah Alkoçlar "Biraz etli butlu bir ben" deyip paylaştı! Son hali gündem oldu

Kaan Demirağ ile evliliğinden 17 Şubat'ta ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar, kısa sürede yine incecik haline döndü... Dün de Kemerburgaz'daki kütük evinden bu fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki sosyetik, fit görüntüsüne rağmen paylaşımına şu notu düştü: "Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor. Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sığdım. Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok bu halimi de çok seviyorum."