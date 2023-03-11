Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aslışah Alkoçlar "Biraz etli butlu bir ben" deyip paylaştı! Son hali gündem oldu

    17 Şubat'ta ikinci bebeğini kucağına alan Aslışah Alkoçlar, dün bu karesine "Biraz etli butlu bir ben" yazdı. Hayli fit görünmesine rağmen "Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok" diyen sosyetik, gündem yarattı.

    Fotoşok!

    Kaan Demirağ ile evliliğinden 17 Şubat'ta ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar, kısa sürede yine incecik haline döndü... Dün de Kemerburgaz'daki kütük evinden bu fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki sosyetik, fit görüntüsüne rağmen paylaşımına şu notu düştü: "Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor. Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sığdım. Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok bu halimi de çok seviyorum."

    "ÇATLAKLARINIZI SEVİN"
    Hamileliği boyunca başta yoga olmak üzere spor yapmayı ihmal etmeyen Aslışah Alkoçlar, yeni doğum yapan kadınlara da şöyle seslendi: "Kendinize yüklenmeyin, yeni halinizi sevin, kendinizle gurur duyun. Bir insan dünyaya getirdiniz, çatlaklarınızı sevin onlar hep 9 aylık emeğinizden size güzel hatıralar..."

    Aslışah Alkoçlar'ın kendisini 'şişman' bulduğu bu karesi, sosyal medyada olay oldu.

        ÜÇ HAFTADA İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ
        Hamileliği boyunca spor yapıp yediklerine dikkat ederek sadece 7-8 kilo alan Alkoçlar, yeni annelere "Görüntünüzle barışık olun" mesajı verdi...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Davutoğlu’ndan Başkan Erdoğan yalanı!
        Haberler Saklambaç Aslışah Alkoçlar "Biraz etli butlu bir ben" deyip paylaştı! Son hali gündem oldu
            SON DAKİKA