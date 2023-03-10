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    Eylül Su Sapan ve erkek arkadaşı işini yapan gazetecilere hakaretler yağdırıp tehdit etti

    Eylül Su Sapan işini yapan gazetecileri yanındaki erkek arkadaşı ile tehdit etti. Sapan anlamsızca bağırınca, erkek arkadaşı da muhabirlere küfür etmeye başladı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Küfür! Hakaret! Tehdit

    Eylül Su Sapan önceki akşam Cihangir'de bir mekanın önünde erkek arkadaşı ile görüntülendi. Flaşlar patlayınca sinirlenen Sapan "Siz kimsiniz! Beni niye çektiniz? Hemen siliyorsunuz" deyince yanında bulunan erkek arkadaşı devreye girerek küfürler savurmaya başladı. Saldırgan şahıs basın mensuplarının üzerine yürüyerek küfür ve tehditler savurmaya başladı. İlk kez çekilmeyen Eylül Su Sapan, bunları bildiği halde ağzını bozan erkek arkadaşına hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ



    ANLAMSIZ KAÇIŞ
    İlyas Yalçıntaş, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıktı. Sevgilisi Cansu Esin ile birlikte arabaya binen Yalçıntaş, gazetecileri görünce arka koltuğa geçerek saklandı. Daha sonra şoföründen gaza basmasını isteyen şarkıcı, hızlıca oradan uzaklaştı. Doğan SAVAŞ



    GÜZEL BİR MİLLETİZ
    İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Depremle ilgili konuşan oyuncu, "Yardımlarımıza devam etmemiz lazım. Ne kadar güzel bir millet olduğumuzu gördük" diyerek oradan ayrıldı.



        ÖRNEK DAVRANIŞ
        Eylül Öztürk, Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara anlamlı bir sürpriz yaptı. Öztürk, personelleri adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan sertifika alarak 15 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayacak.



        CEVAPSIZ SORULAR
        Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda ile geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çift, soruları yanıtsız bıraktı. Tangöze, kızı İlayda'yı kucağında taşırken, eşi Kıvılcım Ural ise elinden cep telefonunu düşürmedi.



        ANASININ KIZI
        Oyuncu Müge Boz, önceki gün kızı Vina ile Etiler'de görüntülendi. Yaşanan depremler sonrası hayata dönmeye çalıştığını belirten güzel oyuncu, "Bir yandan da Vina'ya çok bir şey belli etmemeye çalışıyoruz" dedi. Bu arada anne ile kızın benzerliği de her zamanki gibi dikkat çekiciydi.
        Aydın HAMZA



            'KALBİMİZ ORADA'
            Hande Doğandemir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ara verdikleri 'Eksik' isimli tiyatro oyunu için toplantı yaptıklarını söyleyen güzel oyuncu, şunları söyledi: "Daha yeni toparlanıyoruz ülke olarak. Kalbimiz, aklımız hep o insanlarla." Aydın HAMZA



            BEBEK GELİYOR
            Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi kulislerde dolaşırken, çift sessizliğini korumuştu. Nazlı Kayı geçtiğimiz gün hamileliğini belgeleyen bir paylaşım yaparak bebek beklediklerini doğruladı.



            FLAŞLARI ARADI
            Oyuncu Ulaş Tuna Astepe önceki akşam sevgilisiyle Cihangir sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşıran Astepe, flaşları havada arayınca güldürdü. Yakışıklı oyuncu, ''Dizi bitti, şimdi tatil yapıyorum. Artık yeni sezona kendimi hazırlıyorum'' dedi.
            (Doğan SAVAŞ)



                GÜZEL HABER
                Hadise'nin sesiyle katkıda bulunduğu 12-12 için Artists'in "People Help the People" adlı yardım şarkısı, 3 Mart'ta yayınlamaya başladı. Şarkıyı, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman öncü olan Hadise otuzdan fazla şarkıcı ve müzisyen ile birlikte kaydetti. Şarkı için düzenlenen depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon Euro gelir elde edildi.

                'KÖKLERİM TÜRK'
                Hadise gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şöyle dile getirdi: "Belçika'da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır orada yaşıyorum. Bu yüzden iki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum."



                KURULUŞ OSMAN KLASİĞİ
                Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 117. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da; Osman Bey'in Nayman ile Olof'u oyuna getirmesi, Dan'ın cezasını kesmesi ve Boran'ın ilahi okuması bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman 117. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve %22,14 izlenme payı AB'de %6,36 izlenme oranı ve %17,22 izlenme payı 20+ABC1'de %8,12 izlenme oranı ve %19,38 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.



                GÜLAYŞE ARADA KALIYOR
                ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, bu akşam yayınlanacak 7.bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları'nda Gülayşe, Çatal'ın tehdidiyle ailesi ve aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalırken, Barbaros'un ise Çatal'ın oğlu olduğu ortaya çıkar. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros) ve Görkem Sevindik'in (Ali) başrollerinde yer aldığı dizi, milyonları atv ekranına kilitleyecek.



                    LÜKS AYAĞA DÜŞÜYOR!
                    Amerika ile Çin arasındaki gerginlik, yavaş yavaş moda sektörüne de sıçrıyor. Dünyaca ünlü birçok markanın ürünlerini ucuza mal ettirdiği Çin'deki bir fabrika, savaşın fitilini ateşledi. Fabrika, şu anda 1.500 dolara satışta olan MSCHF marka kırmızı botların sadece 5 dolara üretildiğini ifşa etti. Çin'deki fabrika, botların bir kısmını da sadece 5 dolardan internette satışa sundu. Bununla da kalmayan Çinliler, "Burada ürettiğimiz ve binlerce dolara tüm dünyada sattığınız diğer pahalı markaların ürünlerini de yakında maliyetine piyasaya süreceğiz" çıkışı yaptı. Çin'de üretilen Amerikan markaları arasında Nike, Ralph Lauren, Levi Strauss & Co., GAP, Michael Kors ve Coach gibi markalar bulunuyor.

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                    Saadet’te KK’yı ’Mücahid’ ilan eden edene!
                    Haberler Saklambaç Eylül Su Sapan ve erkek arkadaşı işini yapan gazetecilere hakaretler yağdırıp tehdit etti
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