Eylül Su Sapan ve erkek arkadaşı işini yapan gazetecilere hakaretler yağdırıp tehdit etti

Eylül Su Sapan önceki akşam Cihangir'de bir mekanın önünde erkek arkadaşı ile görüntülendi. Flaşlar patlayınca sinirlenen Sapan "Siz kimsiniz! Beni niye çektiniz? Hemen siliyorsunuz" deyince yanında bulunan erkek arkadaşı devreye girerek küfürler savurmaya başladı. Saldırgan şahıs basın mensuplarının üzerine yürüyerek küfür ve tehditler savurmaya başladı. İlk kez çekilmeyen Eylül Su Sapan, bunları bildiği halde ağzını bozan erkek arkadaşına hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ
ANLAMSIZ KAÇIŞ
İlyas Yalçıntaş, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıktı. Sevgilisi Cansu Esin ile birlikte arabaya binen Yalçıntaş, gazetecileri görünce arka koltuğa geçerek saklandı. Daha sonra şoföründen gaza basmasını isteyen şarkıcı, hızlıca oradan uzaklaştı. Doğan SAVAŞ
GÜZEL BİR MİLLETİZ
İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Depremle ilgili konuşan oyuncu, "Yardımlarımıza devam etmemiz lazım. Ne kadar güzel bir millet olduğumuzu gördük" diyerek oradan ayrıldı.