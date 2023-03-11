Bergüzar Korel isyan etti: Bu ev için bu parayı istemek vicdansızlıktır!

Asrın felaketi için devlet ve millet el ele verdi... Herkes yaraları sarmak için seferber olurken ortaya ne yazık ki bazı vicdansızlar da çıktı. Evinden barkından olmuş depremzedelerin farklı şehirlere gitmesiyle başta Mersin, Antalya ve Konya olmak üzere birçok yerde kira fiyatları arttı. İşte yapılan bu fırsatçılığa isyan edenlerden biri de Bergüzar Korel oldu.
Sosyal medya hesabından depremzedeler için yardım paylaşımları yapan güzel oyuncu, "Kırılgan psikolojimizin derdine düşecek zaman değil. Enkaz videolarını izleyip paylaşıp lanet okumanın ötesine geçmeliyiz" dedi. Korel, ardından da Konya'da 4 bin TL kira ve 4 bin TL depozito istenen harabe bir evin durumunu paylaşıp isyan etti. Güzel oyuncunun "Bu evin için bu parayı istemek vicdansızlıktır" diyerek yaptığı paylaşım, gündem oldu.
Güzel oyuncunun paylaştığı ve tam 4 bin TL kira istenen ev, yıkık dökük bir halde...