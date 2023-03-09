Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma detayları ortaya çıktı





70 BİN TL NAFAKA

Yakışıklı oyuncu yapılan anlaşmaya gören Acarkent'te beraber oturdukları evi eşine bıraktı. Oğulları Cem'in velayeti de Nifüfer Gürbüz'de kaldı. Gürbüz'e aylık 70 bin TL nafaka ödeyecek olan Gülsoy ise boşanmanın ardından aylık 33 bin TL'ye Arnavutköy bir eve yerleşerek yeni bir hayata başlayacak.