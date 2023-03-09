Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma detayları ortaya çıktı

2018 yılında hayatını birleştiren Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştiren Buğra Gürsoy'un 5 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde bitmişti. Tek celsede boşanan çift, kendi aralarında sıkı bir anlaşma yapmış. Anlaşmalı olarak ayrılan Gülsoy ve Gürbüz'ün hangi şartlarda boşandığı da ortaya çıktı.
70 BİN TL NAFAKA
Yakışıklı oyuncu yapılan anlaşmaya gören Acarkent'te beraber oturdukları evi eşine bıraktı. Oğulları Cem'in velayeti de Nifüfer Gürbüz'de kaldı. Gürbüz'e aylık 70 bin TL nafaka ödeyecek olan Gülsoy ise boşanmanın ardından aylık 33 bin TL'ye Arnavutköy bir eve yerleşerek yeni bir hayata başlayacak.
İHANET İDDİASI
Bu arada çiftin boşanma kararının ardında, Buğra Gülsoy'un eşini aldattığı iddiaları olduğu öne sürüldü. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Nilüfer Gürbüz'ün, bu haberler sonrası hemen boşanma davası açtığı ve gerekli işlemleri başlattığı iddia edildi.