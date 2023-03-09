Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma detayları ortaya çıktı

    Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün hangi şartlarda boşandığı ortaya çıktı. Eşini aldattığı iddia edilen Gürsoy, aylık 70 Bin TL nafaka ödeyecek.

    İşte boşanma detayları

    2018 yılında hayatını birleştiren Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştiren Buğra Gürsoy'un 5 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde bitmişti. Tek celsede boşanan çift, kendi aralarında sıkı bir anlaşma yapmış. Anlaşmalı olarak ayrılan Gülsoy ve Gürbüz'ün hangi şartlarda boşandığı da ortaya çıktı.



    70 BİN TL NAFAKA
    Yakışıklı oyuncu yapılan anlaşmaya gören Acarkent'te beraber oturdukları evi eşine bıraktı. Oğulları Cem'in velayeti de Nifüfer Gürbüz'de kaldı. Gürbüz'e aylık 70 bin TL nafaka ödeyecek olan Gülsoy ise boşanmanın ardından aylık 33 bin TL'ye Arnavutköy bir eve yerleşerek yeni bir hayata başlayacak.



    İHANET İDDİASI
    Bu arada çiftin boşanma kararının ardında, Buğra Gülsoy'un eşini aldattığı iddiaları olduğu öne sürüldü. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Nilüfer Gürbüz'ün, bu haberler sonrası hemen boşanma davası açtığı ve gerekli işlemleri başlattığı iddia edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devreye Amerika girdi
    Haberler Saklambaç Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma detayları ortaya çıktı
        SON DAKİKA