İtalyan işi aşk! Nicolo Zaniolo güzel oyuncu Burcu Özberk’i yakın markaja aldı

İtalya'da futbol oynadığı dönemlerde çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Zaniolo, Türkiye'ye gelir gelmez atağa geçti. Galatasaray'ın dev transferi Zaniolo Instagram hesabında oyuncu Burcu Özberk'i takip etmeye başladı. Özberk de yıldız futbolcunun takibine karşılık vererek aşk dedikodularının fitilini ateşledi. İkili arasındaki bu etkileşim "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu da akıllara getirdi.







AŞK HAYATI EPEY DALGALI

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti. Zaniolo, daha sonra gönlünü ünlü blogger Chiara Nasti'ye kaptırmıştı.

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