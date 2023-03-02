Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya sözleriyle adeta hayat dersi verdi! "Sizi burada en çok etkileyen şey neydi?" sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Bölge halkının yüce gönüllüğü karşısında ünlü şef, sözlerini sürdürdü: "Zeytinyağı dağıtırken teyzenin biri 'Evladım zeytin ağaçlarımız var, bize zeytinyağı verme' dedi. O çok etkiledi beni. Çocuklar da bizi çok etkiliyor. Dünyaya bakış açım değişti"

Yalçınkaya, "Çok afetlere gittim, yardımlar yaptım ama burası başka bir şey" dedi.