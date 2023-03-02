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    23 ünlü isim Gaziantepli depremzede miniklerle buluştu! Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Ümit Kantarcı...

    Oyuncu Birand Tunca, depremzede miniğin bu karesini ‘Sev’ diye paylaştı. Miniğin bakışları ise binlerce kelimeye bedeldi...

    Dert ortakları

    Asrın felaketi karşısında ellerinden geleni yapan magazin dünyasından bu kez 23 isim, Gaziantep'teydi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremzedelerle buluşan ünlüler, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip oyunlar oynadı.

    Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Birand Tunca, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes'in de aralarında bulunduğu ünlüler, özellikle miniklere bir nebze de olsun moral verdi.

    'HALUK ABİ' DİYE SESLENDİLER
    Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın keyfini yaşadı.

        Bir süreliğine yaşadıkları acıyı unutan çocuklardan bazıları gerçek isimlerini hatırlayamadığı ünlülerden Tamer Karadağlı'ya "Haluk abi", Ali Buhara Mete'ye "Akif abi", İsmail Hakkı Ürün'e ise "komutanım" diye seslendi.

        Ünlüler, yaşadıkları bu unutulmaz saatler sonrası da "Kelimelerim kiyafetsiz" dedi...

        O SUSTU YOSUN GÖZLERİ KONUŞTU
        Oyuncu Birand Tunca, depremzede miniğin bu karesini 'Sev' diye paylaştı. Miniğin bakışları ise binlerce kelimeye bedeldi...

            Eski futbolcuyla top koşturan çocuklar, kısa süreliğine olsa da acılarını unuttu.

            Oyuncu Birand Tunca, depremzede iki miniğin bu karelerini paylaşıp "Sev ve umut et" diye not düştü.

            Tamer Karadağlı, duygularını şöyle ifade etti: Yıllarca televizyonlarda gördükleri için böyle bir felaketten sonra onların yanına gelip birkaç saat vakit geçirmek çok değerli. Biraz olsa da morallerini düzeltebildiysek eğer ne mutlu bizlere.

                Oyuncu İsmail Hakkı Ürün ile rapçi Resul Aydemir, AFAD çadırına İstanbul'un fethini resmetti.

                Oyuncu Ali Buhara Mete, "Böyle günlerde onların dertlerine ortağız, çok üzüldük. Onlar gerçekten çok ciddi acılar ve sıkıntılar yaşamışlar. Buna rağmen bizlerden güler yüzlerini eksik etmediler" dedi.

                YETER Kİ ÇOCUKLAR GÜLSÜN
                Oyuncular, ziyaret ettikleri çadırda çocuklarla da bol bol hatıra pozları çektirdi.
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                Haberler Saklambaç 23 ünlü isim Gaziantepli depremzede miniklerle buluştu! Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Ümit Kantarcı...
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