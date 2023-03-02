23 ünlü isim Gaziantepli depremzede miniklerle buluştu! Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Ümit Kantarcı...

Asrın felaketi karşısında ellerinden geleni yapan magazin dünyasından bu kez 23 isim, Gaziantep'teydi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremzedelerle buluşan ünlüler, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip oyunlar oynadı.
Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Birand Tunca, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes'in de aralarında bulunduğu ünlüler, özellikle miniklere bir nebze de olsun moral verdi.
'HALUK ABİ' DİYE SESLENDİLER
Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın keyfini yaşadı.