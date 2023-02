Rihanna'ya kürk tepkisi! PETA'dan dünyaca ünlü yıldıza Türkiye çağrısı

DUVARLARI YIKACAK

Kariyerini sürdürdüğü İtalya'da kurduğu "Can Yaman Çocuklar Derneği" aracılığıyla bugüne dek birçok bebek hastanesine maddi destek sağlayan Can Yaman, bu kez gençler için harekete geçiyor. Can Yaman, amacını ise şöyle açıklıyor: "Ergenlerin gerçek ihtiyaçlarını belirlemek ve onların arkasına saklandıkları yalnızlık "duvarını yıkmak".