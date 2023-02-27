Rihanna'ya kürk tepkisi! PETA'dan dünyaca ünlü yıldıza Türkiye çağrısı

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Rihanna, geçtiğimiz gün gerçek kürk paltosuyla görüntülenince hayvan severlerin hışmına uğradı. Hayvan hakları için mücadele eden PETA, ünlü yıldıza bir mektupla seslendi.
'PARAYI TÜRKİYE'YE GÖNDER'
Mektupta "Bir anne olarak, ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Bu içgüdü, hayvanlarda da var" diyen PETA üyeleri, ekledi: "Dolabınızdaki tüm kürkleri satıp o parayı Türkiye ile Suriye'de felaketi yaşayan insanlara yardım için kullanın."
LOPEZ EKONOMİSİ!
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki gün Los Angeles'ta çekilen bu karesiyle olay oldu. Elinde 50 bin dolar yani yaklaşık 940 bin TL'lik Hermes Birkin taşıyan ünlü şarkıcı, eşofman seçiminde ise hayli ekonomik davrandı. Jennifer Lopez'in giydiği eşofman üstü 14 dolar yani sadece 265 TL'ydi. Jennifer Lopez'in bu seçimi, alışveriş tutkunlarını da harekete geçirdi. Ünlü yıldızın seçtiği ürün, internette tam 20 bin 400 kişi tarafından sipariş verildi.