Rihanna'ya kürk tepkisi! PETA'dan dünyaca ünlü yıldıza Türkiye çağrısı





İMZALAR UMUDA ATILDI

UCİM koordinatörlüğünde rahatsız olduğu söyleniyor. afet bölgesine giden ünlü isimler, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu. Bu ünlülerden biri olan Aslı Tandoğan da Kahramanmaraş'ta depremzede çift Ayşe ile Nevzat'ın nikâh şahitliğini yaptı. Duygusal bir mesaj yayınlayan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki... Anlatmam mümkün değil. Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat'ın nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul'la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle."