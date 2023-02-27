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    Rihanna'ya kürk tepkisi! PETA'dan dünyaca ünlü yıldıza Türkiye çağrısı

    Rihanna, en az 30 tilkinin katledilerek öldürülmesiyle elde edilen kürkü giydi, tepkiler gecikmedi. PETA, dünyaca ünlü yıldıza çağrı yaptı:“Dolabındaki kürkleri satıp Türkiye'deki depremzedelere bağışla.”

    Gerçek suç!

    Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Rihanna, geçtiğimiz gün gerçek kürk paltosuyla görüntülenince hayvan severlerin hışmına uğradı. Hayvan hakları için mücadele eden PETA, ünlü yıldıza bir mektupla seslendi.



    'PARAYI TÜRKİYE'YE GÖNDER'
    Mektupta "Bir anne olarak, ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Bu içgüdü, hayvanlarda da var" diyen PETA üyeleri, ekledi: "Dolabınızdaki tüm kürkleri satıp o parayı Türkiye ile Suriye'de felaketi yaşayan insanlara yardım için kullanın."



    LOPEZ EKONOMİSİ!
    Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki gün Los Angeles'ta çekilen bu karesiyle olay oldu. Elinde 50 bin dolar yani yaklaşık 940 bin TL'lik Hermes Birkin taşıyan ünlü şarkıcı, eşofman seçiminde ise hayli ekonomik davrandı. Jennifer Lopez'in giydiği eşofman üstü 14 dolar yani sadece 265 TL'ydi. Jennifer Lopez'in bu seçimi, alışveriş tutkunlarını da harekete geçirdi. Ünlü yıldızın seçtiği ürün, internette tam 20 bin 400 kişi tarafından sipariş verildi.



        GÜNEŞ'İN GÖZYAŞLARI
        ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Güneş'in gözyaşlarıyla herkese duygusal anlar yaşatacağı yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır. Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar. Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.



        DUVARLARI YIKACAK
        Kariyerini sürdürdüğü İtalya'da kurduğu "Can Yaman Çocuklar Derneği" aracılığıyla bugüne dek birçok bebek hastanesine maddi destek sağlayan Can Yaman, bu kez gençler için harekete geçiyor. Can Yaman, amacını ise şöyle açıklıyor: "Ergenlerin gerçek ihtiyaçlarını belirlemek ve onların arkasına saklandıkları yalnızlık "duvarını yıkmak".



        İMZALAR UMUDA ATILDI
        UCİM koordinatörlüğünde rahatsız olduğu söyleniyor. afet bölgesine giden ünlü isimler, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu. Bu ünlülerden biri olan Aslı Tandoğan da Kahramanmaraş'ta depremzede çift Ayşe ile Nevzat'ın nikâh şahitliğini yaptı. Duygusal bir mesaj yayınlayan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
        "O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki... Anlatmam mümkün değil. Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat'ın nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul'la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle."



            UCİM ile bölgeye giden Nilperi Şahinkaya, miniklere bir nebze de olsa moral verdi.



            ŞANS HANIM
            Survivor yarışmasıyla şöhreti artan oyuncu Aleyna Elibol, deprem nedeniyle ailesini kaybeden minik bir köpeği sahiplenmişti. Minik köpeğine "Şans" adını veren güzel oyuncu, önceki gün de bu karesine "Şans Hanıma ayak uydurdum" notu düşerek gülümsetti.



            KLİP HATIRASI
            ATV'nin başarılı dizisi 'Aldatmak'ta rol olan Defne Samyeli, bir yandan da müzik kariyerine devam ediyor. Yakında yeni şarkısını beğeniye sunacak olan Samyeli, önceki gün klip çekimindeydi. Defne Samyeli, karavandan böyle hatıra pozu verirken her zamanki gibi fit görüntüsüyle dikkat çekti.



                ROBİN HOOD
                Ünlümüzisyen Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer Ceceli, bir kez daha alkışları topladı. Deprem felaketinin ardından da hem vatandaşlarımız hem de can dostlarımız için ellerini taşın altına koyan ünlü çift, bir köpeğe daha yuvalarını açtı. Selin İmer ile Mustafa Ceceli, 1.5 yaşındaki Saint Bernard cinsi 'Robin' isimli köpeği sahiplendi. Robin bundan sonra ünlü çiftin gözleri gibi baktıkları diğer köpekleriyle beraber yaşayacak.



                BURUK KUTLAMA
                Dün 31 yaşına basan Demet Özdemir, günler öncesinden sevenlerine bağış çağrısı yapmıştı. Çadır temini için 100 bin TL'yi aşkın bağış toplanmasına vesile olan güzel oyuncuya eşi Oğuzhan Koç'tan da duygusal bir yaş günü mesajı geldi. Güzel oyuncuyla siyahbeyaz bir fotoğrafını paylaşan ünlü popçu, şunları yazdı: "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü... İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum."



                MİLAN NEŞESİ
                Fulya Zenginer, beş yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünya evine girip 2022 Mayıs'ında da anne olmuştu. Milan adını verdiği oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada yüzleri gülümseten güzel oyuncu, gelenek bozmadı. Fulya Zenginer'in Milan ile bu karesi, takipçilerine biraz da olsun moral oldu.



                    VEFALI SİNAN
                    Pop dünyasının başarılı ismi Sinan Akçıl'ın menajeri Tülay Özçelik, tekstilci Kemal Demirkol ile evlilik yolundaki ilk adımını önceki gün aile arasında yapılan bir törenle attı. Nişan töreninde çiftin kurdelasını ünlü sanatçı Akçıl kesti. Çiftin düğünleri 30 Nisan'da görkemli bir törenle yapılacak.



                    AŞKIM ÇEKİYORUM
                    Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan İrem Derici, geçtiğimiz ay Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıtutan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisine sosyal medyadan ilan-ı aşk eden ünlü popçu, önceki gün de Işıktutan'a verdiği bu karesini Instagram'da paylaştı. İrem Derici, paylaşımına da İngilizce olarak şöyle not düştü: "Başını dik tut, inancını korumaya çalış ve daha iyi günler için dua et ."



                    SANAT ŞİFASI
                    Asrın felaketi karşısında elini taşın altına koyan ünlü isimlerden biri de Pınar Altuğ'du. Eşi Yağmur Atacan ile yaptığı yardımlarla takdir toplayan güzel oyuncu, önceki akşam 'Kusursuz Dünya Müzikali' için sahnedeydi. Günler sonrasında sahneye çıkan Pınar Altuğ, oyun sonrası kulisten verdiği bu kareye şöyle not düştü: "Bugün tekrar sahnede olmak hepimize çok iyi geldi. Bütün seyircilerimize teşekkür ederiz."



                        ROMANTİK AKŞAM
                        Ünlü şarkıcı Işın Karaca, uzun süredir İzmir'de yaşadığı sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki akşam baş başa yemek keyfi yaptı. Karaca, aşkıyla bu akşamdan çekilen fotoğrafını paylaşıp kendisi gibi müzisyen Yapıcıoğlu'na "Çok kalp" diye seslendi.



                        OTOŞOV
                        Bir süre önce aşklarını sürpriz bir şekilde nikah masasına taşıyan Özcan Deniz ile Samar Dadgar, gündemdeki yerini koruyor... 50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.

                        LÜKSÜ SEVİYOR
                        Deniz aşkı sayesinde popüler olan ve sosyal medyada da sık sık lüks paylaşımlar yapan genç güzel de aracının amblemi görünen bir kareyi Instagram'da paylaşıp havasını attı.

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                        Haberler Saklambaç Rihanna'ya kürk tepkisi! PETA'dan dünyaca ünlü yıldıza Türkiye çağrısı
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