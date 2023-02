Asrın felaketi sonrası birçok ünlü ev değiştirme yarışına girdi!

Asrın felaketi, tüm Türkiye'yi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. Deprem uzmanlarının da sürekli ekranlardan yaptığı "Büyük İstanbul depremi her an olabilir" açıklamaları, milyonlarca İstanbullu gibi ünlüleri de telaşa düşürdü. Bir zamanlar ünlülerin oturmak için can attığı Beykoz ve İstinye'de bulunan bazı ünlü sitelerden şimdilerde kaçış planları yapılmaya başlandı. Birçok ünlü isim, evlerine 'dayanıklılık' testi yaptırmak için sıraya girerken kimileri zemini 'en risksiz' olarak adlandırılan Sarıyer bölgesinden villa bakmaya çoktan başladı. Ünlülerin ilk tercihleri ise ilçenin Bahçeköy, Zekeriyaköy, Uskumruköy ve Demirciköy gibi tenha bölgeleriymiş.