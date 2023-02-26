Talihsiz kaza! Mustafa Keser dengesini kaybedip havuza düştü





YANLIŞ ANLAŞILDIM

Bir youtube programına katılan Şevval Şahin, "Türkiye'de üç aydan fazla kalınca daralıyorum. Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan model, "Aslında gündem asla bu değilken ve olmaması gerekirken, özellikle ülkemiz için son zamanlarda daha önemli ve değerli şeyler için enerjimizi harcamamız gerekirken bu açıklamayı yapmak maalesef beni üzdü. Ülkeme karşı ilgimi ve sevgimi sorgulayamazsınız. Bu hassas bir konu" dedi.