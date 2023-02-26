Talihsiz kaza! Mustafa Keser dengesini kaybedip havuza düştü

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için türkücü Mustafa Keser sahne aldı. Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç, Mustafa Keser'i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi. Ünlü sanatçı, "İnşallah yaralarımızı birlikte sarıp bu kötü günleri atlatacağız" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.
İÇİNİ DÖKTÜ
Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım TIR'ı gönderen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti: Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor.
ANNESİ VEFAT ETTİ
Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü ismin bir süredir yoğun bakımda tedavi olan annesi Güzide Saçıntı, hayatını kaybetti. Saçıntı ailesinden yapılan açıklamada, Güzide Saçıntı'nın bugün toprağa verileceği söylendi.