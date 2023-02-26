Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Talihsiz kaza! Mustafa Keser dengesini kaybedip havuza düştü

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral vermek için organize edilen gecede sahne alan Mustafa Keser, talihsiz bir kaza geçirdi. Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Talihsiz kaza!

    Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'ın Kuşadası'na getirilen deprem mağdurları için türkücü Mustafa Keser sahne aldı. Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç, Mustafa Keser'i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi. Ünlü sanatçı, "İnşallah yaralarımızı birlikte sarıp bu kötü günleri atlatacağız" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti.



    İÇİNİ DÖKTÜ
    Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım TIR'ı gönderen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti: Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor.



    ANNESİ VEFAT ETTİ
    Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü ismin bir süredir yoğun bakımda tedavi olan annesi Güzide Saçıntı, hayatını kaybetti. Saçıntı ailesinden yapılan açıklamada, Güzide Saçıntı'nın bugün toprağa verileceği söylendi.



        GÖZYAŞLARI SEL OLDU
        Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Bige Önal gibi birçok isim, Tezay'ın cenaze törenine katıldı. En yakın arkadaşını kaybeden Tolga Sarıtaş, tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Tezay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



        BEBEK BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ
        Özcan Deniz, geçen ay Zekeriyaköy'deki evinde İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'la evlenmişti. Birbirlerine aşk dolu sözlerle hitap eden çiftin evlilik kararı almasının sebebi olarak Dadgar'ın hamile olması gösterilmişti. Ancak Samar Dadgar'ın gerçekten bebek sevinci yaşadığı ancak kendisinin değil, ablasının bebek beklediği öğrenildi. İranlı modacının ablası Sahar Dadgar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Sahar Dadgar, erkek bebek bekliyor. Bu süreçte Samar Dadgar da ablasına destek oluyor.



        STALKER CEM
        Hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle dikkat çeken Cem Belevi, yeni projesindeki partneri belli oldu. "Stalker" filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Belevi'ye, güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu eşlik edecek. Romantik komedi türündeki filmin ne zaman vizyona gireceği henüz belli olmadı.



            'HER ŞEY ANLAMSIZ'
            Geçen yıl geçirdikleri kazada sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, yaşadığımız bu zor günlerde hayata dair paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Birçok şey anlamsız gelebiliyor bu günlerde... Ama yaşam amaçlarımıza tutunup, iyilikleri de görebilecek gücü kendimizde bulabilmemizi diliyorum" notunu düştü.



            YANLIŞ ANLAŞILDIM
            Bir youtube programına katılan Şevval Şahin, "Türkiye'de üç aydan fazla kalınca daralıyorum. Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Instagram'dan açıklama yapan model, "Aslında gündem asla bu değilken ve olmaması gerekirken, özellikle ülkemiz için son zamanlarda daha önemli ve değerli şeyler için enerjimizi harcamamız gerekirken bu açıklamayı yapmak maalesef beni üzdü. Ülkeme karşı ilgimi ve sevgimi sorgulayamazsınız. Bu hassas bir konu" dedi.



            GEZGİN PİRİLER
            SeçkinPiriler, önceki gün Etiler'de bir AVM'deydi. Oğlu ile birlikte mağazaları gezen Piriler, daha sonra oğluna yemek yedirdi. Ardından tekrardan mağazaları dolaşan Seçkin Piriler, daha sonra oğlu ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı. Doğan SAVAŞ



                ARAYI BUL ANNE
                Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Cengiz Ünder'le geçtiğimiz yaz kısa süreli aşk yaşamıştı. Kalaycıoğlu katıldığı bir programda "Cengiz ile birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü" demişti. Bütün bunların ardından Kalaycıoğlu'nun, Ünder'i unutamadığı ve barışmak için çabaladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı tarafından yürütülen kendi fan sayfasından "Unutmadım seni" şarkısını yayınlatan Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcuyla barışmak sinyali vermişti. Kalaycıoğlu için bu kez annesi devreyi girdi. İlişkileri döneminde yıldız futbolcuyu takip eden anne Zuhal Kalaycıoğlu, ikili ayrılınca Cengiz Ünder'i takipten çıkmıştı. Son günlerde Ünder ile barışma çabasına giren Aleyna Kalaycıoğlu'nu annesi de destekledi ve ünlü futbolcuyu tekrar takibe aldı. Zuhal Kalaycıoğlu'nun tekrar araya bulmak için bu hamleyi yaptığı öğrenildi.



                DUALAR ETTİ
                Depremde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dualar eden ünlü şarkıcı, daha sonra da Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi. Akalın, bu anlarını sosyal medyadan paylaştı.



                GÖNÜLLERDE TAHT KURDU
                James Bond karakteriyle tanınan Daniel Craig, 2 hafta önce depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu. İngiltere Afetler Acil Durum Komitesi (DEC) de, ülkedeki 15 yardım kuruluşunu organize etti. Cuma gecesi dünyanın en önemli medya kuruluşlarından ITV, UKTV, BBC, Channel 5, Sky ve Warner Bros'un dışında 24 de yerel kanal Türkiye için "Evet" dedi. Daniel Craig'in seslendirdiği 90 saniyelik reklam filminde, Türkiye'ye destek çağrısı yapıldı. Daniel Craig'in dışında oyuncu eşi Rachel Weisz de İngiltere'deki tüm arkadaşlarını harekete geçirdi. Yüzlerce ünlü sosyal medya hesaplarından destek verince, 101 milyon sterlin toplandı. Ayrıca bu gece 00.00'e kadar Westfield London, Canary Wharf ve The Printworks, Manchester dahil olmak üzere 18 lokasyondaki meydanlarda bu reklam yayınlanmaya devam edecek.



                    ACI HABERİ DUYURDU
                    Güzel oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı haberi duyurdu. Borak, instagram'dan duygusal bir mesaj yayınladı... Ünlü oyuncu, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Arayan soran herkese bilgi vermek istedik. Ailece biz de bekliyoruz. Eksik olmayın" dedi.



                    ALIŞVERİŞ ZAMANI
                    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Serdar Aziz, önceki gün eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Etiler'de bir AVM'deydi. Birlikte mağazaları dolaşan çift, alışveriş yaptı. Ardından yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Doğan SAVAŞ



                    İYİ NİYET ELÇİSİ
                    Deprem felaketi sonrası yardımların toplandığı yerlerden birisi de New York'taki Türkevi oldu. Babasının "Arapça ismi Hayriye'dir" dediği top model Bella Hadid de, destek verdi. Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakan Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e geçmiş olsun mesajlarını iletti. Hadid, Türkiye'deki depremlerin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum.



                        KEYİFSİZ DÖNEM
                        Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Yeğeni ile alışverişe çıkan Belözoğlu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Depremden dolayı bir hayli üzgün olan teknik adam, "Çok söylenecek bir şey yok, keyfimiz yok maalesef" dedi. Doğan SAVAŞ

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Bu kez çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji tarih verdi
                        Haberler Saklambaç Talihsiz kaza! Mustafa Keser dengesini kaybedip havuza düştü
                            SON DAKİKA