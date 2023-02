Talihsiz kaza! Mustafa Keser dengesini kaybedip havuza düştü

İYİ NİYET ELÇİSİ

Deprem felaketi sonrası yardımların toplandığı yerlerden birisi de New York'taki Türkevi oldu. Babasının "Arapça ismi Hayriye'dir" dediği top model Bella Hadid de, destek verdi. Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakan Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e geçmiş olsun mesajlarını iletti. Hadid, Türkiye'deki depremlerin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum.