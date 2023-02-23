Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor! Şimdi de...

Art arda gelen depremler ülkemizi derinden etkiledi. Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketinde tüm ülke seferber oldu. Ünlü isimler de depremin ilk gününden itibaren canla başla yardım çalışmalarına katıldı. Bu isimlerden biri de komedyen Yasemin Sakallıoğlu...
Maddi bağış yapan Sakallıoğlu, AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım tırı göndermişti. Yürekleri burkan deprem sonrası içi rahat etmeyen ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde soluğu deprem bölgesinde aldı. Mutfağa giren Sakallıopğlu, depremzedeler için yemek hazırladı. Bu anlarını sosyal medyadan paylaşan komedyen, şu sözlerle çağrıda bulundu: "Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat 'daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!"
HER BİLET BİR NEFES
Yardımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu bir müjde daha verdi. Ünlü komedyen Mart ayında yapacağı gösterilerinin gelirlerini depremzedelere bağışlama kararı aldı.