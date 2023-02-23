Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor! Şimdi de...





Maddi bağış yapan Sakallıoğlu, AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım tırı göndermişti. Yürekleri burkan deprem sonrası içi rahat etmeyen ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde soluğu deprem bölgesinde aldı. Mutfağa giren Sakallıopğlu, depremzedeler için yemek hazırladı. Bu anlarını sosyal medyadan paylaşan komedyen, şu sözlerle çağrıda bulundu: "Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat 'daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!"