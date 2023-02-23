Pınar Altuğ ateş püskürdü! "Böyle bir ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği..."

Deprem felaketinin yaşandığı ilk gününden bu yana sosyal medya aracılığıyla depremzedelerin yardımına koşan Pınar Altuğ, bir nebze de olsa yaralara merhem olmaya çalışıyordu. Paylaşımlarıyla yardım etmek isteyenleri ve depremzedeleri bir araya getiren ünlü oyuncu, dün ise 1.6 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Takipçilerine "Benden size özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin" uyarısı yapan Pınar Altuğ, yaşadığı olaya da şöyle ateş püskürdü:



'BENDEN ÇEKECEĞİ VAR'

"Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor! Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık. Bu kişinin bulunması için de gerekli tüm işlemler başladı. Bulduğum zaman benden çekeceği var."

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