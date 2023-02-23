Asrın felaketi sonrası ’normalleşme’ tartışmaları sürüyor! Açık mı olmalı kapalı mı olmalı?





'AHKAM KESMEYİN'

"Yeme-içme sektörü perişan durumda. Binlerce insan, ailesini geçindiremeyecek durumda. Canlı müzik yapan mekanların hepsi durdu. Bir gecede 60 bin kişi evde oturmaya başladı. Önümüzdeki ay da Ramazan başlıyor ve sektör için kış sezonu bitmiş durumda. Yazın ne olacağını kimse bilmiyor. Yeme ve içme mekanlarının bu durumda yüzde 50'si batma durumuna gelecek. Şimdi bununla ilgili bir fikri olan, ahkam kesecek biri var mı? Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın; sana ne, bana ne, ona ne! Bunu niye yazdım! Kendi çalışıp para kazanıyorsa sorun yok ama sen iki kase çorba satacaksan orada ahlak devreye giriyor! Sen işini yapmaya kalkışınca ders vermeye kalkışıyorlar; hadi oradan! Ahlakı sizin gibilerden öğrenecek değiliz." Tayfun Topal, mekanların kapalı olmasının yaratacağı sıkıntıyı da şöyle anlattı: "Mekanlar açılmazsa tedarik zinciri durur, satış olmadığı için personel izne çıkartılır, taşıma trafiği durur, çoğu mal çürür... Sahne sanatçıları ve orkestraları evde oturuyor. Dükkanları aç-kapa maliyeti var. Personel maaşı, sigortaları... 354 kalem mal, bu sektöre giriyor. Eğer açılmazsa uçak düşer, hepimiz ölürüz."