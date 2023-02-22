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    Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın bağış çağrısına Victoria’s Secret’ın efsane modellerinden destek

    Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, yaş gününde tüm yıldız dostlarını Türkiye’deki depremzedeler için bağışa çağırdı. Victoria’s Secret’ın efsane modelleri de hemen harekete geçti.

    Yardım melekleri

    dünyaca ünlü yıldızlarla olan yakın dostluğuyla bilinen Mert Alaş, asrın felaketi için yaptığı bağış çağrılarıyla dikkat çekti. Dün yaş günü olan ünlü fotoğrafçı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:



    KALPLERİ DE GÜZEL
    "Benim için doğum günleri sevdiklerimizle birlikte olmaktır. Bu doğum gününde kalbim ve dualarım Türk ve Suriyeli ailelere gelsin. Bana en güzel hediyeniz deprem bölgesi ve halkı için yaptığınız bağış olacaktır." Mert Alaş'ın bu anlamlı çağrısına duyarsız kalmayan dünyaca ünlü yıldızlar da harekete geçti. Victoria's Secret'ın efsane modelleri Irina Shayk, Alessandra Ambrosio ve Lily Aldridge'nin de aralarında olduğu birçok ünlü isim, depremzedeler için bağış yaptı.



    Mert Alaş, sosyal medya üzerinden afetin ilk gününden beri yabancı dostlarına bağış çağrısında bulunuyor.



        Rus model Irina Shayk da sık sık geldiği ülkemiz için "Bu güzel memleket ve insanları, her zaman kalbimde" dedi.



        Amerikalı model Lily Aldridge, yakın dostunun çağrısına hemen kulak verdi.



        Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye olan sevgisi ve hayranlığıyla biliniyor.

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        Haberler Saklambaç Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın bağış çağrısına Victoria’s Secret’ın efsane modellerinden destek
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