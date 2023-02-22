Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın bağış çağrısına Victoria’s Secret’ın efsane modellerinden destek





KALPLERİ DE GÜZEL

"Benim için doğum günleri sevdiklerimizle birlikte olmaktır. Bu doğum gününde kalbim ve dualarım Türk ve Suriyeli ailelere gelsin. Bana en güzel hediyeniz deprem bölgesi ve halkı için yaptığınız bağış olacaktır." Mert Alaş'ın bu anlamlı çağrısına duyarsız kalmayan dünyaca ünlü yıldızlar da harekete geçti. Victoria's Secret'ın efsane modelleri Irina Shayk, Alessandra Ambrosio ve Lily Aldridge'nin de aralarında olduğu birçok ünlü isim, depremzedeler için bağış yaptı.