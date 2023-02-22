Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın bağış çağrısına Victoria’s Secret’ın efsane modellerinden destek

dünyaca ünlü yıldızlarla olan yakın dostluğuyla bilinen Mert Alaş, asrın felaketi için yaptığı bağış çağrılarıyla dikkat çekti. Dün yaş günü olan ünlü fotoğrafçı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
KALPLERİ DE GÜZEL
"Benim için doğum günleri sevdiklerimizle birlikte olmaktır. Bu doğum gününde kalbim ve dualarım Türk ve Suriyeli ailelere gelsin. Bana en güzel hediyeniz deprem bölgesi ve halkı için yaptığınız bağış olacaktır." Mert Alaş'ın bu anlamlı çağrısına duyarsız kalmayan dünyaca ünlü yıldızlar da harekete geçti. Victoria's Secret'ın efsane modelleri Irina Shayk, Alessandra Ambrosio ve Lily Aldridge'nin de aralarında olduğu birçok ünlü isim, depremzedeler için bağış yaptı.
Mert Alaş, sosyal medya üzerinden afetin ilk gününden beri yabancı dostlarına bağış çağrısında bulunuyor.