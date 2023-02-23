Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

2020 yılında oğlu Pars'ın vefatıyla tarifsiz bir acı yaşayan Ebru Şallı, deprem bölgesinde evladını kaybeden annelerin acılarını derinden hissetti. Önceki gün Etiler'de objektife takılan Şallı, oturduğu mekanda deprem bölgesinden gelen haberleri takip etti.
Gürdükleri karşısında tüm Türkiye gibi yüreği sarsılan Ebru Şallı'nın acısı, saniye saniye yüzüne yansıdı. Morali bir hayli bozuk olan ve düşünceli gözüken Şallı, başını iki elinin arasına alarak uzun süre o şekilde kaldı.
Ebru Şallı'nın objektiflere takılan ifadeleri, son günlerde hepimizin hissettikleriyle de aynıydı...