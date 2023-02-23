Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı





Gürdükleri karşısında tüm Türkiye gibi yüreği sarsılan Ebru Şallı'nın acısı, saniye saniye yüzüne yansıdı. Morali bir hayli bozuk olan ve düşünceli gözüken Şallı, başını iki elinin arasına alarak uzun süre o şekilde kaldı.