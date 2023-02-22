Bergüzar Korel'ın isyanına Demet Akalın ve Didem Uzel'den çok sert yanıt

Bir süre önce Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, gündelik paylaşımlar yapanlara isyan etti. Ünlü oyuncu, "Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Yok o haklı, sen de haklısıncılar. Komşunun evinden cenaze çıktığında TV açılmayan evlerde büyüdük. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne. Sahte hüznünüze kılıf uydurmasın. Kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun" deyip ekledi: "Evinde 2 hafta önce kahvesini içen, evini kaybetmiş biri kahve story'nizi görürse üzülmez mi? Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar, babalar çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ya sabır! Bergüzar Korel'in bu sert sözlerine afetin ilk gününden beri yardım için seferber olan Demet Akalın'dan karşılık geldi: