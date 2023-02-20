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    Müşterilerine gönderdiği mail tepki çekti: 250 TL’ye köfte yerseniz 20 TL’si depremzedelere gidiyor...

    İstanbul’daki ünlü bir mekan, üyelerine ‘250 TL’ye köfte yerseniz 20 TL’si depremzedelere gidiyor’ bilgisi verdi. Yetmedi; ‘Sıcak çay eşliğinde depremzedelere bere örelim’ etkinliğini duyurunca büyük tepki çekti.

    Menüde ‘tepki’ var

    Dünyada birçok şubesi olan Soho House'un önceki gün üyelerine gönderdiği bir e-mail, tepkilere yol açtı. Sadece son derece yüksek bedellerle üye olabilenlerin girdiği mekan, "İngiltere ve Avrupa'daki mekanlarımızın menülerinde Mart ortasına kadar Soho House İstanbul menüsünden köfte yer alacak. Sipariş edilen her köfte için (1 euro/20TL) bağış, yardım için Afet Acil Durum Komitesine (DEC) verilecektir" bilgilendirmesi yaptı.

    BU NASIL ETKİNLİK!
    Mekan, İstanbul'daki şubesinde ise 250 TL'lik köfteden 20 TL ile 145 TL'lik mantıdan elde edilecek tüm geliri bağışlayacağını belirtti. Ve 19 Şubat için de "Sıcak çay ederken ihtiyaç sahiplerine bere ve atkı örün" diyerek herkesi bir etkinliğe davet etti. Bu yardım hareketi, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Mekanın üyeleri de "Deprem üzerinden etkinlik reklamı yapmak terbiyesizlik" çıkışı yaptı.

    İstanbul'daki mekana sadece üye olanlar girebiliyor...

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    Depremzedeye maaş devletten
    Haberler Saklambaç Müşterilerine gönderdiği mail tepki çekti: 250 TL’ye köfte yerseniz 20 TL’si depremzedelere gidiyor...
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