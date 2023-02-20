7,7'lik asrın felaketinin ardından Türk halkı birbirine kenetlendi! Bazıları adeta ‘isimsiz kahraman’ oldu: Tolgahan Sayışman, Gamze Özçelik...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte ne kadar güçlü, fedakar ve birlik beraberliği olan bir millet olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları ile elinden geleni yaparken ünlü isimler de elini taşın altına koydu.