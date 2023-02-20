7,7'lik asrın felaketinin ardından Türk halkı birbirine kenetlendi! Bazıları adeta ‘isimsiz kahraman’ oldu: Tolgahan Sayışman, Gamze Özçelik...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte ne kadar güçlü, fedakar ve birlik beraberliği olan bir millet olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları ile elinden geleni yaparken ünlü isimler de elini taşın altına koydu.
Birçok isim elinden gelen yardımı yaparken ben bazılarına ayrı bir parantez açmak istedim. Çünkü ne reklam yaptılar ne de reklama ihtiyaç duydular. Bunlardan biri Tolgahan Sayışman. "Mutluluğun Adresi" isimli yardım derneğinin onursal başkanı da olan Sayışman, önemli iş insanlarını ve binlerce yardımseveri de örgütleyip toplamda 25 TIR yardımı depremzedelere ulaştırdı.
Başarılı oyuncunun ayrıca 3 bin kişinin kalabileceği çadır kentler ve konteynır evler kurulmasını sağladığı, Antalya'da 40'a yakın otel ile anlaşma yapıp depremzedeleri bu bölgelere sevk ettirdiğini öğrendim.