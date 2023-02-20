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    Bella Hadid Türkiye ve Suriye’yi ziyaret etme kararı aldı! Gereken izinleri almak için harekete geçti! Paylaşımı dikkat çekti

    Filistin asıllı Amerikalı Bella Hadid, ilk günden beri yardım çağrısı yaptığı Türkiye ve Suriye’yi ziyaret etme kararı aldı. Babasının “Arapça ismi Hayriye'dir” dediği top model, gereken izinleri almak için de harekete geçti.

    Bella Hadid Türkiye ve Suriye’yi ziyaret etme kararı aldı! Gereken izinleri almak için harekete geçti! Paylaşımı dikkat çekti

    Dünyaca ünlü yıldızlar, asrın felaketinin ilk gününden beri "Kalbimiz Türkiye ile" mesajları yayınladı. Kimi yardım kuruluşlarına binlerce dolarlık bağışta bulundu. Amerikalı oyuncu Drew Barrymore ise dünyaca ünlü İspanyol şef Jose Andres'i Türkiye'deki deprem bölgesine gönderdi.

    Alkışı toplayan yıldızlar arasında en dikkat çekeni ise Bella Hadid oldu. Filistin asıllı Amerikalı model, sosyal medyasından Türkiye ve Suriye ile ilgili paylaşımlar yaptı.

    Bununla yetinmek istemeyen güzel manken, önümüzdeki haftalarda önce Türkiye ardından da Suriye'ye gelmek için harekete geçti.

        Önce Hatay ardından da Suriye'deki depremzedeleri ziyaret etmeyi planlayan Bella Hadid, yardımlarla ilgili gereken izinleri almak için yetkililerle görüşmelere başladı.

        HAYALİ GAZİANTEP'Tİ
        Dünyaca ünlü modelin ülkemize olan bu ilgisi ise akıllara babası Mohammed Hadid'in sözlerini getirdi. Küçükken İskenderun'da yaşadığını söyleyen baba Hadid, şöyle demişti: "Türkiye'yi çok seviyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Bütün çocuklarımın Arapça isimleri var. Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye."

        Bella Hadid, önceki gün de ABD'de gittiği bir kitapçıdaki Türkçe kitapları incelerken çekilen karesini paylaştı.

            Tam bir Türkiye aşığı olan baba Hadid'in de kızıyla Türkiye ve Suriye'ye gelme planı var.

            Bella Hadid, Türkçe kitaplarla destek mesajı verdi.

            YAKIN DOSTUNU KAYBETMİŞTİ
            Bella Hadid, Türkiye'yi yasa boğan depremlerde çok yakın bir arkadaşını da kaybettiğini söyleyip "O harika biriydi ve hikayesi burada bitmesin. Bir projeyle onun ruhunun canlı kalmasını istiyorum" demişti.
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            Depremzedeye maaş devletten
            Haberler Saklambaç Bella Hadid Türkiye ve Suriye’yi ziyaret etme kararı aldı! Gereken izinleri almak için harekete geçti! Paylaşımı dikkat çekti
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