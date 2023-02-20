Bella Hadid Türkiye ve Suriye’yi ziyaret etme kararı aldı! Gereken izinleri almak için harekete geçti! Paylaşımı dikkat çekti

HAYALİ GAZİANTEP'Tİ

Dünyaca ünlü modelin ülkemize olan bu ilgisi ise akıllara babası Mohammed Hadid'in sözlerini getirdi. Küçükken İskenderun'da yaşadığını söyleyen baba Hadid, şöyle demişti: "Türkiye'yi çok seviyorum. Özelikle Gaziantep'e gitmek istiyorum. Zeugma Müzesi'ni merak ediyorum. Bütün çocuklarımın Arapça isimleri var. Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye."