Bella Hadid Türkiye ve Suriye’yi ziyaret etme kararı aldı! Gereken izinleri almak için harekete geçti! Paylaşımı dikkat çekti

Dünyaca ünlü yıldızlar, asrın felaketinin ilk gününden beri "Kalbimiz Türkiye ile" mesajları yayınladı. Kimi yardım kuruluşlarına binlerce dolarlık bağışta bulundu. Amerikalı oyuncu Drew Barrymore ise dünyaca ünlü İspanyol şef Jose Andres'i Türkiye'deki deprem bölgesine gönderdi.
Alkışı toplayan yıldızlar arasında en dikkat çekeni ise Bella Hadid oldu. Filistin asıllı Amerikalı model, sosyal medyasından Türkiye ve Suriye ile ilgili paylaşımlar yaptı.
Bununla yetinmek istemeyen güzel manken, önümüzdeki haftalarda önce Türkiye ardından da Suriye'ye gelmek için harekete geçti.