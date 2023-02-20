Sosyal medya ’normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu! Ünlüler ikiye bölündü: Şeyma Subaşı, Merve Boluğur...

Asrın felaketi, hepimizin kalbinde derin yaralar açtı... Geride kalanların hayatı mecburen devam ederken sosyal medyada 'normalleşme' tartışması alevlendi. Birçok ünlü isim, "Sosyal medyada hiçbir olmamış gibi paylaşım yapmayın" çıkışı yaparken; Merve Boluğur ile Şeyma Subaşı linç yedi.
Gittiği Hatay'dan paylaşım üzerine paylaşım yapan Boluğur, önceki gün ise hiçbir şey yaşamamış gibi gittiği kuaförden şarkılı video paylaştı.
Merve Boluğur, gelen tepkiler üzerine ise şu çıkışı yaptı: "Herkes kendi işine baksın. Hepimizin kendi hayatı sonuçta. Yardımlar da, kendimizle yaşadığımız iç durum da... Şu kınama huyunuzdan bir vazgeçin. Kendi yaşamlarımıza bakabiliriz".