Sosyal medya ’normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu! Ünlüler ikiye bölündü: Şeyma Subaşı, Merve Boluğur...

Merve Boluğur, gelen tepkiler üzerine ise şu çıkışı yaptı: "Herkes kendi işine baksın. Hepimizin kendi hayatı sonuçta. Yardımlar da, kendimizle yaşadığımız iç durum da... Şu kınama huyunuzdan bir vazgeçin. Kendi yaşamlarımıza bakabiliriz".