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    Sosyal medya 'normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu! Ünlüler ikiye bölündü: Şeyma Subaşı, Merve Boluğur...

    Ünlüler ve fenomenler, sosyal medyada ‘normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu. Kimi ‘Hayat devam etmek zorunda’ derken kimisi ise ‘Yediğimi, içtiğimi, çocuğumu paylaşmaya utanıyorum’ fikrindeydi...

    Sosyal medya ’normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu! Ünlüler ikiye bölündü: Şeyma Subaşı, Merve Boluğur...

    Asrın felaketi, hepimizin kalbinde derin yaralar açtı... Geride kalanların hayatı mecburen devam ederken sosyal medyada 'normalleşme' tartışması alevlendi. Birçok ünlü isim, "Sosyal medyada hiçbir olmamış gibi paylaşım yapmayın" çıkışı yaparken; Merve Boluğur ile Şeyma Subaşı linç yedi.

    Gittiği Hatay'dan paylaşım üzerine paylaşım yapan Boluğur, önceki gün ise hiçbir şey yaşamamış gibi gittiği kuaförden şarkılı video paylaştı.

    Merve Boluğur, gelen tepkiler üzerine ise şu çıkışı yaptı: "Herkes kendi işine baksın. Hepimizin kendi hayatı sonuçta. Yardımlar da, kendimizle yaşadığımız iç durum da... Şu kınama huyunuzdan bir vazgeçin. Kendi yaşamlarımıza bakabiliriz".

        TAKİBİ BIRAKAN BIRAKANA
        Mısırlı aşkıyla İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'de tatilde olan Şeyma Subaşı ise şaşırtmadı.

        Bugüne kadar hiçbir toplumsal olayda duyarlılık gösteremeyen genç kadın, 3.3 milyon takipçili Instagram hesabından mutluluk pozları verdi. Şeyma Subaşı'nın dili dışarıda, eli havadaki fotoğraflarını görmek istemeyenler de genç kadını takibi bıraktı; 3.3 milyon takipçisi 2.9 milyona düştü.

        Tartışmaya dahil olan fenomen Selin Yağcıoğlu da şöyle dedi:

            'ACIYA SAYGIM VAR'
            "Ben bu işten para kazanıyorum, çocuğuma sosyal medyadan kazandığım parayla bakıyorum. Ben sosyal medyadan yediğimi, içtiğimi, çocuğumu paylaşmaya utanıyorum.

            Normal paylaşımlarıma maddi olarak dayanabildiğim kadar dayanıp mecbur kaldığım zaman geri döneceğim."

            Sosyetik Burcu Şendir'in de fikri şöyleydi: "Ben de yemek yiyorum, arkadaşlarımla gülüyorum ama acıya saygım var. Üç gün kimse sizi, ne yediğinizi içtiğini görmezse ölmez."

                Şeyma Subaşı, fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayınca bir anda takipçi sayısı 400 bin düştü.

                Şeyma Subaşı, duyarsızlığından bir şey kaybetmedi ve bu kareleri paylaştı.

                Burcu Şendir, "Ben de hayatıma devam ediyorum ama bunu paylaşmıyorum" dedi.
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                    Haberler Saklambaç Sosyal medya 'normal hayatla ilgili paylaşım yapma’ tartışmasına tutuştu! Ünlüler ikiye bölündü: Şeyma Subaşı, Merve Boluğur...
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