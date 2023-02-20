Asrın felaketinde annesini kaybeden Çağrı Çıtanak ondan kalan öğütlere sarıldı! "18 yaşıma kadar attığım her adımı kaybettim..."

Kendisi gibi oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu ile evli olan Hataylı Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Çağrı Çıtanak, annesinin vefatı sonrasında duygularını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getirdi... Cümlelerine "Ben Mehmet Çağrı Çıtanak. 10.10.1990'da Hatay'da doğdum. Benim canım memleketim! Bana savaşmamayı, sevmeyi, kardeşliği öğreten memleketim" diye başlayan Çağrı Çıtanak, herkesi duygulandıran mesajına şöyle devam etti:
ANA YADİGARI 8 ÖĞRETİ
"6 Şubat 2023 saat 04.17 itibarı ile bir daha ne zaman yaşayabileceğimizi bilmediğimiz ya da yaşayamayacağımızı bildiğimiz anılar oldu. Attığım ilk adımın şahitliğinden tutun da yazdığım ilk öykünün ilhamı olmaya kadar her anımın en nadide parçası annemi kaybettik. Hayatı boyunca çevresindekilerle sadece ödünç alıp verdiği kitapların sayıları için tartışmış bir kadını anmak için bana öğrettiklerinden bahsetmek istedim. Böylece hepimiz aynı öğretilere sahip olarak gerçek bir aile olabiliriz.
Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.
Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma.
Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme.
Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.
Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.
Sağlığına her zaman dikkat et.
Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.
Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun.
Sorumluluklarını ihmal etme.