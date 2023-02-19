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    Meriç Keskin’in çocuklar için başlattığı yardım kampanyası 5 milyon TL'yi geçti

    Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine yemek götüren fenomen Meriç Keskin’in, çocuklar için başlattığı yardım kampanyası 5 milyon TL’yi geçti...

    Yardım fenomeni

    Türkiye'nin dört bir yanından yardım kuruluşları ve sivil vatandaşlar yardım için deprem bölgelerine giderken, fenomen Meriç Keskin ve şef Yunus Emre Akkor da deprem bölgelerine giderek yemek dağıtmıştı. Depremin ilk gününden itibaren canla başla çalışan İzmirli fenomen Meriç Keskin, depremzede çocukların eğitim ve bursları için bir kampanya düzenledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yola çıkan İzmirli fenomen hedefi 5 Milyon olarak belirlese de bu rakam saatler içinde 5 milyonu geçti. Ünlü fenomenin 700 bin takipçili ınstagram hesabından paylaştığı kampanyaya 15 bin kişi bağı yaparak destek verdi.



    HEDEF 15 MİLYON TL
    Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden İzmirli fenomen, giderek artan bu bağış kampanyası karşısında mutluluğu dile getirdi. Keskin, "Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum" diyerek bu kez 15 milyon TL'yi bulmak istediğini söyledi.



    DEPREM BÖLGESİNE GİTMİŞTİ!
    Deprem bölgelerinde tüm toplanma alanlarını ziyaret eden İzmirli fenomen, yemek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayarak afetzedelere destek olmuştu.

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