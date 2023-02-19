Meriç Keskin’in çocuklar için başlattığı yardım kampanyası 5 milyon TL'yi geçti

Türkiye'nin dört bir yanından yardım kuruluşları ve sivil vatandaşlar yardım için deprem bölgelerine giderken, fenomen Meriç Keskin ve şef Yunus Emre Akkor da deprem bölgelerine giderek yemek dağıtmıştı. Depremin ilk gününden itibaren canla başla çalışan İzmirli fenomen Meriç Keskin, depremzede çocukların eğitim ve bursları için bir kampanya düzenledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yola çıkan İzmirli fenomen hedefi 5 Milyon olarak belirlese de bu rakam saatler içinde 5 milyonu geçti. Ünlü fenomenin 700 bin takipçili ınstagram hesabından paylaştığı kampanyaya 15 bin kişi bağı yaparak destek verdi.