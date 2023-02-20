Sinan Akçıl depremzedeler için şarkı yazdı: Tüm geliri depremzede öğrencilerin eğitimi için harcanacak

ŞARKININ SÖZLERİ AĞLATACAK

Her yer yıkık

her yer toz duman

ben yıkık, şehir yıkık..

insanlar zor durumda

her şey bitik kalbim yitik

ama ben güçlü durmak zorundayım...

hadi biraz daha sabır

hadi benim güzel ülkem

bu canları umutları değişmeyin yorgunluğa...

hadi biraz daha sabır

hadi benim güzel ülkem

bi yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa..

hadi umut hadi çık gel..

yatağımda üşütme dur

hadi bize son kez elini uzat...