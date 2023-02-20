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    Sinan Akçıl depremzedeler için şarkı yazdı: Tüm geliri depremzede öğrencilerin eğitimi için harcanacak

    Sinan Akçıl, depremzedeler için ‘Elini Uzat’ isimli şarkı yazdı. Her bir tıklanmayla sizin de bir katkınız olacak şarkının tüm geliri AFAD’a bağışlanıp depremzede öğrencilerin eğitimi için harcanacak.

    Durma sen de ‘elini uzat’

    Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket... Asrın felaketinin hemen ardından Hatay gibi depremin vurduğu bölgelere giden Akçıl, bir nebze de olsa vatandaşlarımıza moral olmuştu. Orada gördükleri ve yaşadıklarından çok etkilenen Sinan Akçıl, duygularını bir şarkıya aktardı. "Benim elimden ne gelir?" diyerek yola çıkan ünlü müzisyen, AFAD ile ortak hareket etti.

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    Bugün şarkısını dijital platformlarda yayınlayacak olan Sinan Akçıl, "Elini Uzat"tan elde edilecek tüm geliri de AFAD'a bağışlayacak. Şarkının klibi, her bir izlenmeyle yaklaşık 1 TL'lik bir gelir elde edilmesine aracı olacak.

    Toplanan gelir de depremzede öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak. "Bölgeye gittiğimdeki bütün hislerimi bu şarkıyla anlattım" diyen Sinan Akçıl, herkesi de depremzedelere 'elini uzat'maya davet ediyor.

        ŞARKININ SÖZLERİ AĞLATACAK
        Her yer yıkık
        her yer toz duman
        ben yıkık, şehir yıkık..
        insanlar zor durumda
        her şey bitik kalbim yitik
        ama ben güçlü durmak zorundayım...
        hadi biraz daha sabır
        hadi benim güzel ülkem
        bu canları umutları değişmeyin yorgunluğa...
        hadi biraz daha sabır
        hadi benim güzel ülkem
        bi yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa..
        hadi umut hadi çık gel..
        yatağımda üşütme dur
        hadi bize son kez elini uzat...

        Akçıl, depremın ardından da Hatay'a giderek oradaki birçok vatandaşımıza bir nebze de olsa moral vermişti.

        Deprem bölgesinde unutulmaz anlara tanıklık eden ünlü müzisyen, "Türkiye, bu şarkı etrafında umudu arayacaktır. Öyle dilerim" dedi.
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        Haberler Saklambaç Sinan Akçıl depremzedeler için şarkı yazdı: Tüm geliri depremzede öğrencilerin eğitimi için harcanacak
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