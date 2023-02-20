Sinan Akçıl depremzedeler için şarkı yazdı: Tüm geliri depremzede öğrencilerin eğitimi için harcanacak

Pop müziğin başarılı ismi Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket... Asrın felaketinin hemen ardından Hatay gibi depremin vurduğu bölgelere giden Akçıl, bir nebze de olsa vatandaşlarımıza moral olmuştu. Orada gördükleri ve yaşadıklarından çok etkilenen Sinan Akçıl, duygularını bir şarkıya aktardı. "Benim elimden ne gelir?" diyerek yola çıkan ünlü müzisyen, AFAD ile ortak hareket etti.
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Bugün şarkısını dijital platformlarda yayınlayacak olan Sinan Akçıl, "Elini Uzat"tan elde edilecek tüm geliri de AFAD'a bağışlayacak. Şarkının klibi, her bir izlenmeyle yaklaşık 1 TL'lik bir gelir elde edilmesine aracı olacak.
Toplanan gelir de depremzede öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacak. "Bölgeye gittiğimdeki bütün hislerimi bu şarkıyla anlattım" diyen Sinan Akçıl, herkesi de depremzedelere 'elini uzat'maya davet ediyor.