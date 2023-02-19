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    Aşkım Burçe’nin paylaşımı yürekleri sızlattı: Elbet bir gün kavuşacağız

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sevgilisini kaybeden eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay’dan duygulandıran paylaşım: Toprak seni incitmesin. İşte sizler için derlediğimiz 19 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Elbet bir gün kavuşacağız

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan erkek arkadaşının ölümüyle yıkılan eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını yayınlayarak yaşadığını acıyı paylaştı. Bir hafta önce sevgilisini son yolculuğuna uğurlayan Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döktü. Burçe Tunay, Instagram hesabında şu notu yazdı: "Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. İyi ki geçtin hayatımdan da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın. Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Bildiğim tek şey beni çok güzel sevdin ki bir gün olsun şüphem olmadı benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni. Ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin. Seni asla unutmayacağım diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin. İyi ki varsın Datlı'm. İyi ki uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma. Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin. Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum, kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız... O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor."



    ÇOCUKLARLA BULUŞTU
    Depremin ilk gününden itibaren yardımlarını esirgemeyen Derya Uluğ, soluğu Hatay'da aldı. Afet bölgesine yardımlar götüren ünlü şarkıcı, çocuklarla bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yanında getirdiği hediyelerle de çocukları sevindiren Uluğ, takdir topladı.



    ARAMIZA HOŞ GELDİN
    Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar oğlu Cem'i doğurduktan dokuz ay sonra yine hamile kalmıştı. İkinci bebeğini geçtiğimiz gün dünyaya getiren Alkoçlar, çocuğuna "Ada" ismini verdi. Instagramdan paylaşım yapan ünlü isim, "Aramıza hoş geldin" dedi.



        OKUL YAPTIRACAK
        Türkıye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Bunlardan biri de Burak Sağyaşar oldu. Sağyaşar, sosyal medya hesabından okul yapacağını şu söylerle duyurdu: "Yapımcılarımız tarafından yapılan nakdi bağışlarla, afet bölgesine tam donanımlı bir okul yaptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."



        'AKYÜREK'LİLER
        Engin Akyürek'in uluslararası hayranları tarafından yardım kampanyası başlatıldı. 20 Şubat'a kadar sürecek bu kampanyada toplanan para deprem bölgesine bağışlanacak. Yardım kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 200 Bin TL'ye yakın para toplandı.



        BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR...
        Ünlü isimler de deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de Ezgi Şenler oldu. Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan bir depremzedenin 31 plakalı aracını trafikte görüp, selam veren oyuncu, yaşadığı olayı ınstagramdan paylaştı. Şenler: "Bugün kırmızı ışıkta 31 plaka bir araç gördüm. Camı açıp 'Geçmiş olsun' dedim. Amca teşekkür ettikten sonra 'Artık evimiz yok, Ankara'ya geldik' dedi. 'Hoş geldiniz' dedim. Başımızın üstünde yeriniz var. Kalbim hâlâ acıyor. Beraber iyileşeceğiz. Biz buradayız" dedi.



            BÜYÜK KORKU
            Yaşadığımız bu zor günlerde ünlü isimler de tüm imkanları ile depremzedelere kucak açtı. Bu isimlerden biri de Ece Erken'di. Ünlü sunucu dualarında depremzedeleri unutmadı. Ece Erken'in son paylaştığı kare ise takipçilerini şoke etti. Avizesini paylaşan Ece Erken, "Yatak odamdaki avizemi hemen değiştirmem lazım" diyerek korkusunu dile getirdi.



            KENDİ ELLERİYLE GİYDİRDİ
            Depremin ilk gününden itibaren durmak nedir bilmeden çalışan ve 10 gündür deprem bölgesinde olan Tuğba Özay, yaraları sarmak için canla başla mücadele ediyor. Kısa bir süre önce babasının kaybıyla sarsılan ve yaptığı paylaşımlarla ona duyduğu özlemi sürekli olarak dile getiren Tuğba Özay, Hatay'da kendi elleriyle çocukları giydirdi. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Özay, halkın takdirini topladı.



            DEPREM TERAPİSİ
            Asrın felaketinde bütün Türkiye tek yürek haline geldi. Ünlü isimler de yaptıkları bağış ve yardım kampanyalarına oldukları destekle büyük takdir topladı. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti de depremin ilk gününden itibaren afetzedelere hem maddi hem de manevi yönden destek oldu. Elini taşın altına koymaktan kaçmayan çift, şimdi de "Çift Terapisi" adındaki gösterilerinin gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı. "Her bilet bir nefes" adıyla yola çıkan Yenenler çifti, Şubat ve Mart ayındaki turnelerinin bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.



                KARDEŞLERİMİZİ BIRAKMAYIZ
                Depremzedeler için kazan kazan yemekler pişiren ve gönülleri fetheden Şef Mehmet Yalçınkaya, yardımlara devam edeceklerini duyurdu. Ünlü isim, yaptığı son paylaşıma şu sözleri not düştü: "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız" dedi. Deprem bölgesinden paylaşımlarına devam edip bilgilendiren ünlü şef, "Yeni karargâhımız İslahiye... Burada da arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini kullandı. Ünlü şefin bu paylaşımına; "Çok büyük iş yapıyorsunuz. Bu millet bunu unutmaz." yorumları yapıldı.



                YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
                Rap müzik şarkıcısı Sefo ile pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki, deprem bölgesindeki çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Fotoğraf isteklerini de kırmayan ikili çocukların yüzlerini gülümsetti. Çocuklarla sohbet ettiği esnada bir kız çocuğunun saçını okşamasıyla duygulanan Sefo, hissettikleri şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı: "Bugün bir davet üzerine İskenderun'daydım. Çadır kentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. Çok güzelsiniz çocuklar."



                MENDİL KAPMACA
                Depremzede çocuklarla bir araya gelen ikili, önce mendil kapmaca oynadı sonra da sevilen şarkılarını minikler için söyledi. Sefo kaçtı, Aleyna Tilki kovaladı. Depremzede çocuklarla ikilinin bu halleri karşısında tebessüm etti. Aleyna Tilki ve Sefo afet bölgesindeki görevli polislerle poz verdi.

                KÜÇÜK KIZ VE SEFO'NUN DUYGUSAL KARESİ
                Ünlü rapçi yanına gelen çocuklara çikolata ve şeker dağıtarak onları mutlu etti.

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                Haberler Saklambaç Aşkım Burçe’nin paylaşımı yürekleri sızlattı: Elbet bir gün kavuşacağız
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