Aşkım Burçe’nin paylaşımı yürekleri sızlattı: Elbet bir gün kavuşacağız

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan erkek arkadaşının ölümüyle yıkılan eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını yayınlayarak yaşadığını acıyı paylaştı. Bir hafta önce sevgilisini son yolculuğuna uğurlayan Tunay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döktü. Burçe Tunay, Instagram hesabında şu notu yazdı: "Bugün seni kendi ellerimle toprağın altına koymamın üzerinden tam 1 hafta geçti. İyi ki geçtin hayatımdan da demeyeceğim çünkü hep hayatımda kalacaksın. Ne diyeceğimi inan bilmiyorum. Bildiğim tek şey beni çok güzel sevdin ki bir gün olsun şüphem olmadı benim seni sevdiğimden bile çok sevdiğine beni. Ve sevmeye devam edeceksin, biliyorum ki sen benden vazgeçmezsin. Seni asla unutmayacağım diyemem zaten sen, unutulacak gibi biri değilsin. İyi ki varsın Datlı'm. İyi ki uğraştın, vazgeçmedin ve girdin hayatıma. Yaşadığımız ve yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sen beni hiç incitmedin, toprak da seni incitmesin. Gökyüzünden beni izleyeceğini biliyorum, kalbim senin evin ve söz veriyorum ben evine çok iyi bakmaya çalışacağım. Bir gün kavuşacağız... O güne kadar bekle beni. Rüyalarıma gelmeyi de unutma. Minnoşun seni çok ve hep seviyor."