İnsan olma sanatı! Kemal Sunal para değil vicdan hesabı yaptı

MERKEZİ Kahramanmaraş olan ve ortaya çıkan felaketin boyutuyla tüm Türkiye'nin yüreğini sarsan depremlerin ardından binaların güvenilirliği ve sağlamlığı da gündem oldu. Bölgede yıkılan binaların müteahhitleri ve sorumluları hakkında da işlemler başlatılırken rahmetli Kemal Sunal'ın yıllar önceki "inşaat firması anısı" yeniden gündem oldu...
Kemal Sunal'a yıllar önce bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan eşi Gül Sunal, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Yüz Numaralı Adam filmi, o yıllarda da var olan sahtekar müteahhit sorununu da değiniyordu
ANTALYA, ÇEŞME, MARMARİS
"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. 'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki; 'Gül, yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm!'' Gül Sunal, dün de yaptığı paylaşımına şu notu düştü: "Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda Kemal'e... Bunları aylar önce anlatmıştım ama bu ara gündeme gelmiş..."
Gül Sunal'ın usta sanatçıyla ilgili anlattığı bu anısı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
HALKIN SESİYDİ
GÜL Sunal'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. O yorumlardan bazıları şöyle;
Kemal Sunal, bu milletin sağduyulu sesidir. Güldürmekten öte toplumsal olaylara vurgu yaparak bizi bize anlatan bir değerdi.
Allah razı olsun; şimdi de bu karakterde insanlara ihtiyacımız var.
Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filmi o kadar çok anlamlı ki...
O dönemki sanatçılar, gerçekten halkın sesiydi.