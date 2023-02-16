İnsan olma sanatı! Kemal Sunal para değil vicdan hesabı yaptı

Kemal Sunal'a yıllar önce bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan eşi Gül Sunal, yaşadıklarını şöyle anlattı:





Yüz Numaralı Adam filmi, o yıllarda da var olan sahtekar müteahhit sorununu da değiniyordu



ANTALYA, ÇEŞME, MARMARİS

"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. 'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki; 'Gül, yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm!'' Gül Sunal, dün de yaptığı paylaşımına şu notu düştü: "Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda Kemal'e... Bunları aylar önce anlatmıştım ama bu ara gündeme gelmiş..."