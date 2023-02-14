Derya Balta, Hatay'da depremin 90. saatinde kolu kesilerek kurtarılan Hilal'e sahip çıktı

Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal Bilgi olmuştu. Beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden kurtulan minik kız, önceki gün tedavisi için İstanbul'daki bir hastaneye getirildi. Asrın felaketinde tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sahip çıktı. Önceki günden beri Hilal'in yanında olan Balta, minik kıza ne istediğini sordu. Hilal Bilgi, Derya Balta'dan sütlaç ve çorba istedi. "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu.