Derya Balta, Hatay'da depremin 90. saatinde kolu kesilerek kurtarılan Hilal'e sahip çıktı

Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal Bilgi olmuştu. Beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden kurtulan minik kız, önceki gün tedavisi için İstanbul'daki bir hastaneye getirildi. Asrın felaketinde tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sahip çıktı. Önceki günden beri Hilal'in yanında olan Balta, minik kıza ne istediğini sordu. Hilal Bilgi, Derya Balta'dan sütlaç ve çorba istedi. "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu.
'SONSUZA DEK YANINDAYIM'
Dün Hilal'in kendisini arayıp "Haydi gel" demesiyle hemen hastaneye koşan Derya Balta da minik kızın elini paylaşıp "Bugün gülüyor" notu düştü. Balta, Hilal'in hayatta kalan sınırlı sayıdaki akrabasıyla ortak hareket ettiğini ve "Sonsuza dek yanındayım" diyerek minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir topladı. Öte yandan, stabil duran ve verilen ilaçlar nedeniyle kolunun kesildiğinin farkında olmayan 10 yaşındaki Hilal, önceki gün "Derya abla, galiba üzüntümden kolumu hissetmiyorum" diyerek yürek burktu. Enfeksiyon kapan bacağının kurtarılması için de tüm çabaların sürdüğü minik kız, kolunun durumunu da dün sabah fark etti.
Tedavisi süren minik Hilal'le ameliyattan çıkar çıkmaz buluşan Derya Balta, "Ailesinin kaybı, pedagoglar eşliğinde uygun bir zamanda kendisine söylenecek. Henüz hiçbir şeyden haberi yok" dedi.