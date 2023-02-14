Enkaz altından çıkar çıkmaz “Canım Müge Anlı çorbası çekti” demişti! Müge Anlı'dan çorba sözü

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; 10 ilde birden büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde arka arkaya mucizeler de yaşanırken Hatay'da enkaz altından sağ çıkarılan bir vatandaş, ambulansta isteklerini anlattı. Enkazdan kurtulan kişi, şöyle dedi: "Orada üç şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası..." Ambulanstaki çalışanlar ise "Geldi, Müge Anlı geldi" deyince vatandaş, "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi... İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" diye yanıt verdi. atv'nin başarılı sunucusu ise bu videoyu görünce sosyal medyadan paylaşım yapıp "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" diyerek Hataylı sevenine seslendi.