Ünlü isimler depremzedeler için çalışmaya devam ediyor

10 ilde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken Türkiye'nin birçok bölgesinden afet yerlerine yardımlar devam ediyor. Tüm Türkiye'nin kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Şimdiye dek birçok ünlü ismin destek olduğu Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmalara Ebru Şahin, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Merve Dizdar, Hazal Türesan ve Zeynep Üstünel de katıldı.
Burcu Özberk, günlerdir farklı yardım merkezlerinde koliler yapıyor.
Eşi Cedi Osman ile depremzedeler için büyük miktarda bağışta da bulunan Şahin, kolileri böyle taşıdı.