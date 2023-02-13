Ünlü isimler depremzedeler için çalışmaya devam ediyor





MİNİK DEV ADAM

Deprem bölgesine yardım yapmak isteyenlerin dükkanlardaki rafları boşalttığını görünce duygulanan Eda Ece, "Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize" demişti.



GÜLÜMSETEN KARE

Güzel oyuncu, önceki gün de sosyal medyasından üzerinde boyundan büyük Kızılay tişörtüyle yine boyundan büyük kolileri taşıyan bir miniğin fotoğrafını paylaşıp şunu yazdı: "Yüzümü güldüren, bana umut veren fotoğraf. Canım benim, küçük ama kocaman yüreğini yerim."

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