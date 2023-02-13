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    Ünlü isimler depremzedeler için çalışmaya devam ediyor

    Ünlü isimler, deprem bölgesine gidecek olan yardım malzemeleri için İstanbul'da vatandaşla dayanışma içerisinde çalışmaya devam ediyor. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmalara Ebru Şahin, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Merve Dizdar, Hazal Türesan ve Zeynep Üstünel de katıldı.

    Doğan Savaş
    Güzel dayanışma

    10 ilde meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken Türkiye'nin birçok bölgesinden afet yerlerine yardımlar devam ediyor. Tüm Türkiye'nin kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Şimdiye dek birçok ünlü ismin destek olduğu Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmalara Ebru Şahin, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Merve Dizdar, Hazal Türesan ve Zeynep Üstünel de katıldı.



    Burcu Özberk, günlerdir farklı yardım merkezlerinde koliler yapıyor.



    Eşi Cedi Osman ile depremzedeler için büyük miktarda bağışta da bulunan Şahin, kolileri böyle taşıdı.



        ELLERİYLE PAKETLEDİLER
        Ünlü isimler hem hazırlanan malzemeleri paketleyerek ekiplere yardımcı oldu hem de gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım kolilerini TIR'lara yüklediler
        Ünlü oyuncular, koli yapımına destek vererek "Bunca insan, sizi boşuna sevmemiş" dedirtti.



        Sosyetik Zeynep Üstünel, malzemeleri elleriyle tek tek poşetlere doldurdu.



        YARDIM SANATI
        Sanat dünyasının ünlüleri, yaptıkları maddi destekle de alkışları topluyor. Felaketin hemen ardından Sibel Can'dan Ajda Pekkan'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kenan İmirzalıoğlu'na kadar sayısız isim yardım kuruluşlarına yüklü miktarda bağışta bulundui Son olarak Kerem Bürsin 200 bin TL, Burak Yörük de 100 bşn TL bağışladı.



            SICAK YUVA OLDULAR
            Evliliklerinden iki oğulları olan Berfu ve Eser Yenenler de bir canlı yayında gördükleri depremzede Efecan'ın hayat boyu tüm eğitim masraflarını üstlendi. Bununla da kalmayan ünlü çift, Malatya'da ailesini kaybetmiş iki minik köpeğe sıcak yuvalarını açtı.



            MİNİK DEV ADAM
            Deprem bölgesine yardım yapmak isteyenlerin dükkanlardaki rafları boşalttığını görünce duygulanan Eda Ece, "Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı bize" demişti.

            GÜLÜMSETEN KARE
            Güzel oyuncu, önceki gün de sosyal medyasından üzerinde boyundan büyük Kızılay tişörtüyle yine boyundan büyük kolileri taşıyan bir miniğin fotoğrafını paylaşıp şunu yazdı: "Yüzümü güldüren, bana umut veren fotoğraf. Canım benim, küçük ama kocaman yüreğini yerim."

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