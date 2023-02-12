Gülben Ergen, Kahramanmaraş'taki depremzedeleri ziyaret etti

2010 yılında "Çocuklar Gülsün Diye" projesini başlayan ve yardımseverliğiyle hep ön planda olan Gülben Ergen, soluğu Kahramanmaraş Yeni Şehir Hastanesi'nde aldı. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun hafifletmek için hastanede moral veren Ergen'in bu hareketi alkışlandı. Yaralananlarla ilgilenen Ergen, "Kelimeler yetersiz" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık personeli uykusuz, yorgun ama canla başla savaşıyor. 102 saat sonra enkazdan çıkan hastamız, yirmi günlük bebeğimiz ve akılları durduracak gerçek dünya" dedi.
EN ACI VEDA
Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, kızı Eylem Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'in Hatay'da enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Aydın'ın eski eşi sağ kurtulurken, depremden 6 gün sonra kızı Eylem'in cansız bedenine ulaşıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından ne yazık ki can kaybı artıyor. Bir dönem atv ekranlarında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde oynayan ve Adana'da yaşayan Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı da depremde hayatını kaybetti.