Gülben Ergen, Kahramanmaraş'taki depremzedeleri ziyaret etti

2010 yılında "Çocuklar Gülsün Diye" projesini başlayan ve yardımseverliğiyle hep ön planda olan Gülben Ergen, soluğu Kahramanmaraş Yeni Şehir Hastanesi'nde aldı. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun hafifletmek için hastanede moral veren Ergen'in bu hareketi alkışlandı. Yaralananlarla ilgilenen Ergen, "Kelimeler yetersiz" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık personeli uykusuz, yorgun ama canla başla savaşıyor. 102 saat sonra enkazdan çıkan hastamız, yirmi günlük bebeğimiz ve akılları durduracak gerçek dünya" dedi.