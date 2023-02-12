Başak Dizer ve Sinem Kobal, kaybolan çocuklar için sosyal medyada seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından günler geçmesine rağmen bütün ünlüler hala teyakkuzda. Destekleriyle ülkemizim bu zor gününde canla başla mücadele eden ünlü isimler, adeta tek vücut oldu. Bağışları, yardım toplamaları, sosyal medya destekleri, afet bölgesinde gösterdikleri çabayla herkesin takdirini topladılar.
SIKI PAZARLIK
Ülkemizin önde gelen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu sırt sırta verip yaptıkları görüşmelerle ve kıyasıya pazarlıkla deprem bölgesindeki yaraları sarmaya çalışıyor.
HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN...
Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu yardım toplama çalışmalarını son sürat devam ettirirken eşleri de kaybolan çocuklar için elinden geleni yapıyor. Başak Dizer ve Sinem Kobal deprem bölgesindeki kaybolan veya o karışıklıkla başka ailelerin sahip çıktığı çocukları anne ve babasına ulaştırmak için sosyal medyada seferber oldu. UCİM'le birlikte çalışmalar yürüten ikili "Depremzede Kayıp Çocuk" başlığı adında arama listesi oluşturuyor.