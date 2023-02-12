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    Başak Dizer ve Sinem Kobal, kaybolan çocuklar için sosyal medyada seferber oldu

    Deprem felaketiyle birlikte bütün ünlüler hem maddi hem de manevi olarak desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda annelik sevinci yaşayan Başak Dizer ve Sinem Kobal, kaybolan çocuklar için sosyal medyada seferber oldu.

    Ana yüreği!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından günler geçmesine rağmen bütün ünlüler hala teyakkuzda. Destekleriyle ülkemizim bu zor gününde canla başla mücadele eden ünlü isimler, adeta tek vücut oldu. Bağışları, yardım toplamaları, sosyal medya destekleri, afet bölgesinde gösterdikleri çabayla herkesin takdirini topladılar.



    SIKI PAZARLIK
    Ülkemizin önde gelen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu sırt sırta verip yaptıkları görüşmelerle ve kıyasıya pazarlıkla deprem bölgesindeki yaraları sarmaya çalışıyor.



    HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN...
    Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu yardım toplama çalışmalarını son sürat devam ettirirken eşleri de kaybolan çocuklar için elinden geleni yapıyor. Başak Dizer ve Sinem Kobal deprem bölgesindeki kaybolan veya o karışıklıkla başka ailelerin sahip çıktığı çocukları anne ve babasına ulaştırmak için sosyal medyada seferber oldu. UCİM'le birlikte çalışmalar yürüten ikili "Depremzede Kayıp Çocuk" başlığı adında arama listesi oluşturuyor.



        YÜREKLERİ BURKTU
        Herkesin seferber olduğu deprem sonrası ünlüler elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti de Youtube'da canlı yayın açarak yardım toplanmasına vesile oldu. Öte yandan 6 yaşındaki oğlunu kaybeden bir depremzedenin yazdığı satırları paylaşan Özçivit yürekleri burktu. Oğlunu kaybeden baba, şu satırlarla herkesi derinden etkiledi: "Ahmed'imizi Allah yarattı, bize satmadı, hediye de etmedi. Bir süreliğine emanet etti. Biz süreyi bilmeyince hep elimizde kalacak zannettik. Velhasıl bugün sahibi emanetini almaya irade etmiş. Başkası olacak olsa itiraz ederdim ama sahibi isteyince ne diyeyim! Kendime ait mülkü başkası almaya çalışşa direnirdim. Ama sahibi isteyince ne denir? Rabbim bize bir gül emanet edip 6 sene koklattı. 6 senenin her anı için binlerce şükür borçluyum. Devamı inşallah cennette..."

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