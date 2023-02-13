Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan depremzedelere yardım

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.
TÜM GELİR AFAD VE KIZILAY'A
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
BİNLERCE YARDIM
Tüm Türkiye, deprem felaketinde kenetlendi. Yardım için birçok yapımcı harekete geçerken bunlardan biri de Bozdağ Film'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ oldu. Setleri iptal edip tüm ekipmanları deprem bölgesine ulaştıran Bozdağ, 3 Milyon TL'lik de nakdi yardım yaptı.