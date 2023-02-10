Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, birçok ilde can ve mal kaybına neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan afet sonrası deprem bölgesine yardımda bulunmak isteyen ünlü isimler, önceki gün de soluğu İstanbul'un dört bir yanındaki yardım merkezlerinde aldı.
TIR'LARI DOLDURDULAR
Bu isimler arasında Cansu Tosun- Erkan Kolçak Köstendil, Pelin Öztekin, Fatih Ürek, Tan Taşçı, Daha Bilimlier, Derya Uluğ, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Berk Oktay, İlker Kızmaz ve Sarp Apak gibi birçok ünlü vardı. Magazin dünyasının sevilen simaları, vatandaşla el ele verip sabahın ilk ışıklarına dek deprem bölgesine gidecek yardım malzemeleriyle dolu TIR'ları doldurmak için canla başla çalıştı.
UN ÇUVALI TAŞIDILAR
Dün ise Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, Murat Boz, Mustafa Sandal, İbrahim Büyükak ve Ümit Erdim, adeta yardım seferberliği yaptı. İstinye'deki bir yardım toplama merkezine giden ünlüler, un çuvallarına kadar taşıdı. Kolileri bantlayıp TIR'lara yükleyen ünlü isimler, gönülleri fethetti.