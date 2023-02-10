Hollywood alarmda! Gigi Hadid’den Orlando Bloom’a birçok isim Türkiye'yi unutmadı

İş ve tatil için sayısız kere ülkemize gelen dünyaca ünlü yıldızların Türkiye sevgisi, sözde kalmadı. Russell Crowe, Antonio Banderas, Hailey Bieber ve Dua Lipa gibi yıldızlardan sonra yine birçok dünyaca ünlü isim daha "Acının merkez üssü sadece Türkiye değil, tüm dünya" mesajı verdi. UNICEF İyilik Elçisi olan Orlando Bloom da Instagram hesabından "Suriye ve Türkiye'deki depremlerin çocukların üstünde yıkıcı etkileri oldu" yazan bir görsel paylaşıp takipçilerini bağış yapabilecekleri linklere yönlendirdi. Enrique Iglesias da Türkiye'ye yardım çağrısı yapıp kendisi de 20 bin dolarlık bağışta bulundu.