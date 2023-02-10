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    Hollywood alarmda! Gigi Hadid’den Orlando Bloom’a birçok isim Türkiye'yi unutmadı

    Gigi Hadid’den Orlando Bloom’a, Enrique Iglesias’tan Karolina Kurkova’ya kadar sayısız dünyaca ünlü yıldız, Türkiye’yi bu acılı günlerinde unutmadı. Binlerce dolarlık bağış yapan starlar, tüm dünyaya da “Türkiye’nin yanında olun” mesajı verdi.

    Hollywood alarmda!

    İş ve tatil için sayısız kere ülkemize gelen dünyaca ünlü yıldızların Türkiye sevgisi, sözde kalmadı. Russell Crowe, Antonio Banderas, Hailey Bieber ve Dua Lipa gibi yıldızlardan sonra yine birçok dünyaca ünlü isim daha "Acının merkez üssü sadece Türkiye değil, tüm dünya" mesajı verdi. UNICEF İyilik Elçisi olan Orlando Bloom da Instagram hesabından "Suriye ve Türkiye'deki depremlerin çocukların üstünde yıkıcı etkileri oldu" yazan bir görsel paylaşıp takipçilerini bağış yapabilecekleri linklere yönlendirdi. Enrique Iglesias da Türkiye'ye yardım çağrısı yapıp kendisi de 20 bin dolarlık bağışta bulundu.



    200 BİN DOLARLIK YARDIM
    Dünyaca ünlü aktör, pop yıldızı aşkı Katy Perry ile de derneğe toplamda 200 bin dolar bağışladı. Filistin asıllı ABD'li top modeller Gigi ve Bella Hadid de UNICEF aracılığıyla ülkemize toplamda 250 bin dolarlık bağışta bulundu. Gigi Hadid, Instagram'dan Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söylerken kardeşi Bella Hadid ise "Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" ifadelerini kullandı.

    PAMUK ELLER CEBE
    Bodrum'da evi olan ve defalarca ülkemize gelen Çek model Karolina Kurkova da yine sosyal medyadan ülkemiz için herkesi seferber olmaya çağırırken kendisi de uluslar arası bir yardım kuruluşu aracılığıyla 15 bin dolarlık bağış yaptı. Dünyaca ünlü İngiliz aktris Helen Mirren da sadece bağış çağrısı yapmakta kalmadı; bir yardım derneğine 50 bin dolarlık bağışta bulundu.



        STARLARIN ÇAĞRISI
        Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman da UNICEF'e 50 bin dolarlık bağış yaptı ve "Kalbim, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesin yanında" diyerek herkesi yardıma çağırdı. ABD'li oyuncu Jennifer Garner, sanatçı Maher Zain, Elijah Wood, Kendall Jenner, Dakota Johnson ve ABD'li şarkıcı Demi Lovato da hayranlarını sosyal medya üzerinden bağış yapmaya çağıran ünlü isimler arasında yer aldı.



        Orlando Bloom ile Katy Perry, geçtiğimiz yıllarda tatil için geldikleri Bodrum'a ve Türkiye'ye hayranlıklarıyla biliniyor.



        Gigi ve Bella Hadid, bir kez daha "Kendileri gibi kalpleri de güzel" dedirtti.



            Efsane aktris Helen Mirren da acımıza duyarsız kalmadı.



            Dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı. Takipçilerinden bağış yapmasını istedi.



            Hugh Jackman da sayısız kere ülkemize gelen yabancı starlardan...



                Yazları Bodrum'daki evinde geçiren Çek model Karolina Kurkova, yardım çağrısını oğlunun Bodrum'dan çekilmiş karesiyle yaptı.

                BU ACININ TARİFİ YOK
                Art arda meydana gelen depremler 10 ilimizde büyük yıkıma sebep oldu. Niran Ünsal da Ali adındaki arkadaşının vefat ettiği duyurdu. Ünsal, sosyal meyda paylaşımında "Can kardeşim. Hiçbir telefonuma yanıt alamadım, hiçbir mesaja dönüş yapmadın. Dört gündür içimizde yanan ateş günden güne büyüyor. Ne söylesem ne yazsam bu acının tarifi yok" dedi.

                72 SAAT YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
                Knock Out adıyla tanınan ünlü rapçi Hikmet Ağca, 72 saat sonra Hatay'da enkaz altından çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra paylaşımda bulunan rapçi "72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki - üç metrelik duvarın altında kaldım. Allah razı olsun AFAD beni çıkardı. Tabii burada sizlerin etmiş olduğu dualar da etkili oldu" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Saklambaç Hollywood alarmda! Gigi Hadid’den Orlando Bloom’a birçok isim Türkiye'yi unutmadı
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