Hollywood alarmda! Gigi Hadid’den Orlando Bloom’a birçok isim Türkiye'yi unutmadı

İş ve tatil için sayısız kere ülkemize gelen dünyaca ünlü yıldızların Türkiye sevgisi, sözde kalmadı. Russell Crowe, Antonio Banderas, Hailey Bieber ve Dua Lipa gibi yıldızlardan sonra yine birçok dünyaca ünlü isim daha "Acının merkez üssü sadece Türkiye değil, tüm dünya" mesajı verdi. UNICEF İyilik Elçisi olan Orlando Bloom da Instagram hesabından "Suriye ve Türkiye'deki depremlerin çocukların üstünde yıkıcı etkileri oldu" yazan bir görsel paylaşıp takipçilerini bağış yapabilecekleri linklere yönlendirdi. Enrique Iglesias da Türkiye'ye yardım çağrısı yapıp kendisi de 20 bin dolarlık bağışta bulundu.
200 BİN DOLARLIK YARDIM
Dünyaca ünlü aktör, pop yıldızı aşkı Katy Perry ile de derneğe toplamda 200 bin dolar bağışladı. Filistin asıllı ABD'li top modeller Gigi ve Bella Hadid de UNICEF aracılığıyla ülkemize toplamda 250 bin dolarlık bağışta bulundu. Gigi Hadid, Instagram'dan Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söylerken kardeşi Bella Hadid ise "Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" ifadelerini kullandı.
PAMUK ELLER CEBE
Bodrum'da evi olan ve defalarca ülkemize gelen Çek model Karolina Kurkova da yine sosyal medyadan ülkemiz için herkesi seferber olmaya çağırırken kendisi de uluslar arası bir yardım kuruluşu aracılığıyla 15 bin dolarlık bağış yaptı. Dünyaca ünlü İngiliz aktris Helen Mirren da sadece bağış çağrısı yapmakta kalmadı; bir yardım derneğine 50 bin dolarlık bağışta bulundu.