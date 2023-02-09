Yapım şirketleri, yüzyılın felaketi karşısında birlik oldu

Herkesin elini taşın altına koyduğu bu zor günlerde birçok yapım şirketi de seferber oldu. atv'nin başarılı dizileri Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları'nın da yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film, önceki gün setteki tüm ekipmanları bölgeye göndermek için düğmeye bastı. Bozdağ Film'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, şu açıklamayı yaptı:
'YARALARIMIZI SARACAĞIZ'
"Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketini yakinen takip ediyoruz. Devletimizin ve tüm yardım kuruluşlarının var gücü ile seferber olduğu bu zorlu sürece destek olup yaraları sarmak amacıyla Bozdağ Film Ailesi olarak projelerimizde kullandığımız set karavanlarımızı, jeneratörlerimizi, bölgede ihtiyaç olabilecek ekipmanlarımızı, ayni ve nakdi desteklerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi şimdi de var gücümüzle çabalayacağız. Aziz Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."
BÖLGEYE ULAŞTILAR
Ay Yapım'ın karavanları da önceki gece yola çıktı. Şehir Tiyatroları kamyonları da yardım için deprem bölgesine ulaştı. TIMS & B Productions sahipleri Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da yardım seferberliğine destek olmak için karavan, jeneratör ve gıda yardımı konusunda kolları sıvadı.