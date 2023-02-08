Dünya yıldızları, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından taziye mesajları yayınladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin acısı, Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta da derinden hissedildi. l Daha önce yönetmenliğini yaptığı Son Umut filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü aktör, ayrıca 50 bin dolar bağış yaparak hem maddi hem de manevi olarak Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi.