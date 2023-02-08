Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya yıldızları, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından taziye mesajları yayınladı

    Birçok kez ülkemize gelen Russell Crowe, Robbie Williams ve Halsey gibi dünya yıldızları, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından taziye mesajları yayınladı. Türkiye sevdalısı dünyaca ünlü isimler, “Kalbimiz Türkiye’de” diyerek binlerce dolar bağış yaptı.

    Yüreğim Türkiye’de kaldı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin acısı, Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta da derinden hissedildi. l Daha önce yönetmenliğini yaptığı Son Umut filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü aktör, ayrıca 50 bin dolar bağış yaparak hem maddi hem de manevi olarak Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi.



    Robbie Williams ve Ayda Field yaşanan felaket sonrası büyük üzüntü duydu. Türk eşi Ayda Field'le sık sık yurdumuzu ziyaret eden dünyaca ünlü popçu da yaşanan bu doğal afet sonrası 50 bin dolar bağışta bulundu.


    Sanatçı Halsey de bu zor gününde derinden sevdalısı olduğu Türkiye'yi unutmadı. Yaşanan depreme kayıtsız kalmayan yıldız isim, Türk eşi Alev Aydın ile birlikte 50 bin dolar yardım göndererek, ülkemize maddi ve manevi destekte bulundu.



        Oscarlı oyuncu Mark Ruffalo, Ahbap Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.



        Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.



        İspanyol oyuncu Aron Piper, 13,5 milyon takipçisi olan hesabından "Türkiye depremi. Mağdurlara yardım et" paylaşımı yaptı.



            İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk ve Suriyeliler'i vuran bu felaketi gördüğüm için çok üzgünüm. Allah bölgedeki herkese kolaylık ve güvenlik sağlasın, ölenlerin ruhunu sonsuz huzura kavuştursun." ifadelerini kullandı.



            3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi
            Haberler Saklambaç Dünya yıldızları, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından taziye mesajları yayınladı
                SON DAKİKA