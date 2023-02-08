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    Ünlü isimler deprem bölgesinden haber alamadıkları yakınları için yardım istedi! Oktay Kaynarca, Pınar Deniz...

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Pınar Deniz, Zehra Yılmaz, Uğur Aslan, Oktay Kaynarca’nın da aralarında yer aldığı birçok ünlü isim deprem bölgesindeki yakınlarından haber alamadıklarını belirterek yardım istedi.

    Çok büyük acı

    Adana'da doğup büyüyen Pınar Deniz de şu paylaşımı yaptı: "Arkadaşlarımızın ailesi, arkadaşları göçük altında.. Hatay'dan haber alınamıyor. Ne büyük acı. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın."



    HABER ALAMIYOR
    ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca da deprem bölgesinden acı haber aldı. Malatyalı olan ve buradaki birçok akrabasının evlerinin yerle bir olduğunu öğrenen başarılı oyuncu, kuzeni ve eşinden ise henüz haber alamıyor.



    KAHIR PAYLAŞIMI
    Seren serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi, Hatay'da göçük altında kalmıştı. Babası yaralı kurtulan Tohma'nın annesi ise vefat etti. Serengil, acı haberi "Canım meleğimi, Tohma'mın biricik annesini kaybettik." diye duyurdu.



        ÜMİDİNİ KESTİ
        Uğur Aslan, Hatay'daki ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söyleyerek herkesi üzmüştü. Aslan, "Ağabeyim, yengem, ve yeğenlerim göçük altında. Onları kaybettiğimizi düşünüyoruz. Durum çok vahim" diyerek paylaşım yaptı.



        ARKADAŞLARINA AĞLIYOR
        Oyuncu Zehra Yılmaz, Antakya'daki arkadaşları için yardım çağrısında bulundu. Arkadaşının 2 yaşındaki bebeğiyle fotoğrafını paylaşarak yardım isteyen Yılmaz, "2 yaşında kızı eşi, anne ve babası ile aynı evde göçük altında. Hayattalar mı bilen yok" diyen Mersin doğumlu güzel oyuncu, ekledi: "Güzel Hatay'ım; izlediklerime gördüklerime aklım almıyor. Hala Antakya'da ulaşamadığım çok fazla arkadaşım var. Çaresizlik ne kötü. Çok sevdiklerimin enkaz altında olduklarını bilip elimden bir şey gelmemesi daha kötü."



        YEĞENLERİ KURTARILDI
        Tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi, etrafta çöken binalar yüzünden evinde sıkışmıştı. Zakoğlu, gece saatlerinde sevindiren haberi paylaştı: "Kayınvalideme ulaştık, çok şükür güvenli bir yerde."
        Oyuncu Mahir İpek'in, Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan yeğenleri kurtarıldı.
        Oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın yakın akrabalarının enkaz altında kaldığını söyledi. "Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

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        Haberler Saklambaç Ünlü isimler deprem bölgesinden haber alamadıkları yakınları için yardım istedi! Oktay Kaynarca, Pınar Deniz...
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