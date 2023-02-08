Ünlü isimler deprem bölgesinden haber alamadıkları yakınları için yardım istedi! Oktay Kaynarca, Pınar Deniz...

Adana'da doğup büyüyen Pınar Deniz de şu paylaşımı yaptı: "Arkadaşlarımızın ailesi, arkadaşları göçük altında.. Hatay'dan haber alınamıyor. Ne büyük acı. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın."
HABER ALAMIYOR
ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca da deprem bölgesinden acı haber aldı. Malatyalı olan ve buradaki birçok akrabasının evlerinin yerle bir olduğunu öğrenen başarılı oyuncu, kuzeni ve eşinden ise henüz haber alamıyor.
KAHIR PAYLAŞIMI
Seren serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi, Hatay'da göçük altında kalmıştı. Babası yaralı kurtulan Tohma'nın annesi ise vefat etti. Serengil, acı haberi "Canım meleğimi, Tohma'mın biricik annesini kaybettik." diye duyurdu.