Ünlü isimler deprem bölgesinden haber alamadıkları yakınları için yardım istedi! Oktay Kaynarca, Pınar Deniz...





ARKADAŞLARINA AĞLIYOR

Oyuncu Zehra Yılmaz, Antakya'daki arkadaşları için yardım çağrısında bulundu. Arkadaşının 2 yaşındaki bebeğiyle fotoğrafını paylaşarak yardım isteyen Yılmaz, "2 yaşında kızı eşi, anne ve babası ile aynı evde göçük altında. Hayattalar mı bilen yok" diyen Mersin doğumlu güzel oyuncu, ekledi: "Güzel Hatay'ım; izlediklerime gördüklerime aklım almıyor. Hala Antakya'da ulaşamadığım çok fazla arkadaşım var. Çaresizlik ne kötü. Çok sevdiklerimin enkaz altında olduklarını bilip elimden bir şey gelmemesi daha kötü."