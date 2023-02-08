Ünlü oyuncular ve şarkıcılar deprem felaketi sonrası kolları sıvadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi, Türk insanının yüzyıllardır süregelen yardımseverliğini bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın dört bir yanında 7'den 77'ye tüm Türkler'in kalbi, depremzedeler için atarken ünlüler dünyası da felakete kayıtsız kalmadı. Yardım k dayanışmasına katılan ünlüler arasında Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Ünlü oyuncu 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Mustafa Ceceli, Edis, Celil Nalçakan, Hakan-Derya Balta, İrem Derici, Aras Bulut İynemli ve Burak Deniz de hemen harakete geçerek 100 bin ila 300 bin lira arasında değişen maddi desteklerini depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderdi.
ŞARKICIDAN OYUNCUYA HEPSİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
MUSTAFA CECELI 200 BİN TL
KIVANÇ TATLITUĞ 200 BİN TL