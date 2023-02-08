Ünlü oyuncular ve şarkıcılar deprem felaketi sonrası kolları sıvadı





BURAK'IN FERYADI

Dünyaya geldiği Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da şube açan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir gözyaşları içinde paylaşım yaptı. Erzak TIR'ları hazırladığını belirten Burak Özdemir o hazırlıkları ise gözyaşları içinde anlattı. Restoranlarının depolarında bulunan erzakları deprem bölgelerine ulaştırmak için kolları sıvayan CZN Burak, erzakları bir merkezde toplamaya başladı. Restoranındaki ekmek fırınını harekete geçiren CZN Burak, gözyaşlarıyla "Herkes elinden geleni yapsın" feryadı yaptı.



DİZİ SEKTÖRÜ KAYITSIZ KALMADI

7 günlük Milli Yas nedeniyle televizyonlar dizi ve eğlence yayınlarına ara verdi. Birçok yapımcı setlerini durdurdu. Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Timur Savcı da dün şu açıklamayı yaptı: "İlk olarak maddi yardımı organize edeceğiz. AFAD ve AHBAP'la sürekli görüşme halindeyiz. AFAD ve AHBAP'tan gelecek bilgiler doğrultusunda karavan, jeneratör ve gıda yardımı konusunda destek vermek için harekete geçeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki yapımcılar özveriyle ellerinden ne geliyorsa yapıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN