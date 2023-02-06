Didem Taslan uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi!

ARABESK ATİYE

Pop müziğin beğenilen isimlerinden Atiye, bu kez ters köşe yapacak. İbrahim Erkal albümünde ''Unutmayacağım'' şarkısını seslendiren güzel yıldız, Selami Şahin albümünde de ''Sefam Olsun'' şarkılarını seslendireceğini açıkladı. Yıllar sonra bir ablası olduğunu öğrenen Atiye, Almanya'da yaşayan ablasının kendisi için yazdığı şarkıyı da düet yaptıklarını ve güzel bir anı bıraktıklarını ifade etti. Oyunculukla ilgili fazla iddialı sözler sarf etmekten kaçınan Atiye, müzikal için yeşil ışık yaktı.