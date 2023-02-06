Didem Taslan uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Taslan, "Yapımcıların manken kökenli oyunculardan disiplinsiz olurlar diyerek tedirgin olduğunu duydum ama ben hep disiplinliydim" dedi ve ekledi: "Ben Nebahat Çehre olma yolunda gitmeye kararlıyım."
ŞAMPİYON BELLİ
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonları haftalar öncesinde dolan bu gece için mekanın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah elbisesiyle sahneye çıkan Diva, hafta sonu tüm gazinolar arasındaki seyirci rekorunu da kırdı. Diva, siyah kıyafetiyle yine sahnesine verdiği önemi gösterdi.
VIP SEYİRCİ
Göksel, geçtiğimiz gece İstanbul'daki bir mekornda sahnedeydi. Konseri için "Sanki perdenin arkasından benimle birlikte çocukluğum da geliyor" diyen sanatçının anne ve babası da bu özel konserinde seyirciler arasındaydı. İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, giydiği Özlem Kaya tasarımı kıyafetiyle de göz kamaştırdı.