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    Didem Taslan uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi!

    Eski manken Didem Taslan, önceki gün uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte haberin devamı ve 6 Şubat 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Kayıp bulundu

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Taslan, "Yapımcıların manken kökenli oyunculardan disiplinsiz olurlar diyerek tedirgin olduğunu duydum ama ben hep disiplinliydim" dedi ve ekledi: "Ben Nebahat Çehre olma yolunda gitmeye kararlıyım."

    ŞAMPİYON BELLİ
    Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonları haftalar öncesinde dolan bu gece için mekanın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah elbisesiyle sahneye çıkan Diva, hafta sonu tüm gazinolar arasındaki seyirci rekorunu da kırdı. Diva, siyah kıyafetiyle yine sahnesine verdiği önemi gösterdi.

    VIP SEYİRCİ
    Göksel, geçtiğimiz gece İstanbul'daki bir mekornda sahnedeydi. Konseri için "Sanki perdenin arkasından benimle birlikte çocukluğum da geliyor" diyen sanatçının anne ve babası da bu özel konserinde seyirciler arasındaydı. İstanbullular'ın yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, giydiği Özlem Kaya tasarımı kıyafetiyle de göz kamaştırdı.

        Ünlü sanatçı, ailesiyle konser öncesinde kulisten böyle poz verdi.

        İŞİN ASLI DİSİPLİN!
        Güzelliğiyle olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu Aslı Turanlı, Women's Style dergisinin kapak yıldızı oldu. Güzellik sırlarını paylaşan ünlü oyuncu, "Günlük hayatımda rimel dışında makyaj yapmayı sevmiyorum. Yüzüme her sabah buz kompleksi uyguluyorum" dedi. Aslı Turanlı, form sırrını ise "Formda kalabilmek için ayda iki gün sıvı besleniyorum." sözleriyle açıkladı. Aslı Turanlı, "Kimse sosyal medyada olduğu gibi değil" dedi.

        YÖNETMEN BERDAN
        Kısa süren Survivor macerasının ardından işlerine kaldığı yerden devam eden Berdan Mardini, yeni teklisi 'Gidemedim Senden'i müzikseverlerle buluşturdu. Mardini, klibinin yönetmenliğini de yine kendi üstlendi. Survivor dönüşü konser maratonuna da hız veren Berdan Mardini, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Kıbrıs'ta da birçok konser anlaşmasına imza attığı öğrenildi. Mardini, klipteki tarzıyla yine ses getirecek.

            TEHLİKELİ OYUN
            Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle atv'de... Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler. Sevilen dizi, bu akşam yine milyonları ekran başına kilitleyecek.

            JET LEO!
            AŞK hayatında '25 yaş' kuralını benimseyen ve tüm sevgililerinden bu yaşa geldiğinde ayrılan Leonardo DiCaprio, çapkınlığın kitabını yazIyor. 48 yaşındaki aktör, önceki akşam da Los Angeles'ta 19 yaşındaki model Eden Polani ile görüntülendi. İsrailli model, daha önce de Şeyma Subaşı'nın aşkı Meedo ile beraberdi...

            48 yaşındaki Leo ve kendisinden 29 yaş küçük model, böyle görüntülendi. İsrailli model, daha önce de Meedo ile aşk yaşamıştı.

                SEVİMLİ ALIŞVERİŞ
                Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, geride bıraktığımız gün kızı Sare ile Florya'da objektiflere takıldı. Kızını kırmayarak istediklerini alan Sarıoğlu, D&R mağazasındaki alışverişinin ardından muhabirlerin objektiflerine poz verdi. Her şeyin yolunda olduğunu belirten Sabri Sarıoğlu, "Eşim Yağmur uçuşta, biz de kızımla birlikte vakit geçiriyoruz" dedi. Sabri'nin minik kızı, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

                ARABESK ATİYE
                Pop müziğin beğenilen isimlerinden Atiye, bu kez ters köşe yapacak. İbrahim Erkal albümünde ''Unutmayacağım'' şarkısını seslendiren güzel yıldız, Selami Şahin albümünde de ''Sefam Olsun'' şarkılarını seslendireceğini açıkladı. Yıllar sonra bir ablası olduğunu öğrenen Atiye, Almanya'da yaşayan ablasının kendisi için yazdığı şarkıyı da düet yaptıklarını ve güzel bir anı bıraktıklarını ifade etti. Oyunculukla ilgili fazla iddialı sözler sarf etmekten kaçınan Atiye, müzikal için yeşil ışık yaktı.

                ANA KUCAĞI
                Kasım 2021'de anne olan Özge Özpirinçci, önceki eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile İstinye'de objektiflere takıldı. Çocuk giyim mağazalarında vakit geçiren oyuncu çift, her zamanki doğal halleri ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, bir yandan kızını kucağında taşırken diğer yandan da telefonla konuşurken görüntülendi. Oyuncu çift, minik kızlarıyla alışveriş turunda görüntülendi.

                    KAR HAVASI!
                    Son dönemde tarzıyla ilgi odağı olan Pelin Karahan, çıktığı kayak tatilinden bu karesini paylaştı. Eşi Bedri Güntay'ın objektifine poz veren güzel oyuncu, her zamanki gibi şıklığı ve güzelliğiyle takipçilerinin büyük beğenisini topladı. Pelin Karahan'ın bu karesi, dergi çekimini andırdı.
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                    Haberler Saklambaç Didem Taslan uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi!
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