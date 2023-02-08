Müge Anlı'nın yardım çağrısı karşılık buldu! 26 milyon TL'yi aşkın para toplandı





29 YERDE AŞEVİ KURULACAK

Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede toplanan rakam, dün akşam üstü saatlerinde 26 milyon 465 bin 720 TL'ye ulaştı. Toplanan rakamı sosyal medya hesabından paylaşan usta gazeteci, "İyilik insanları birbirine bağlaya altın bir zincirdir. Aşevlerimize desteğiniz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu zincirin tüm halkalarına, sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Toplanan bağışlarla, deprem bölgesine kurulacak olan 29 aşevinde depremzedelere sıcak yemek sunulacak.