Müge Anlı'nın yardım çağrısı karşılık buldu! 26 milyon TL'yi aşkın para toplandı

Hafta için her gün atv'deki programıyla milyonlara ulaşan Müge Anlı, yine bir iyilik hareketi başlattı. Başarılı sunucu, önceki gün canlı yayında depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesin için bir yayın yaptık. Şimdi yardım etme vakti" diyerek IBAN vermişti. Kızılay aracılığıyla başlatılan yardım kampanyası başlatan usta gazetecinin, çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Müge Anlı, Kızılay aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasında kısa sürede rekor bağış yapıldı.
29 YERDE AŞEVİ KURULACAK
Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede toplanan rakam, dün akşam üstü saatlerinde 26 milyon 465 bin 720 TL'ye ulaştı. Toplanan rakamı sosyal medya hesabından paylaşan usta gazeteci, "İyilik insanları birbirine bağlaya altın bir zincirdir. Aşevlerimize desteğiniz çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu zincirin tüm halkalarına, sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Toplanan bağışlarla, deprem bölgesine kurulacak olan 29 aşevinde depremzedelere sıcak yemek sunulacak.
ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Müge Anlı'nın depremzedelerin yaralarına merhem olmak için başlattığı yardım çağrısına destek her an artıyor...