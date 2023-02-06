Feyza Aktan'dan flaş hamle! Sırra kadem bastı! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın evlenmesinin ardından...

Oğlunun annesi Feyza Aktan ile 2018- 2019 yılları arasında evli kalan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde de 1,5 yıllık aşkı İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. 50 yaşındaki Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük aşkının hamile olması nedeniyle de nikahın erkene çekildiği öğrenildi.