Feyza Aktan'dan flaş hamle! Sırra kadem bastı! Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın evlenmesinin ardından...

Oğlunun annesi Feyza Aktan ile 2018- 2019 yılları arasında evli kalan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde de 1,5 yıllık aşkı İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. 50 yaşındaki Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük aşkının hamile olması nedeniyle de nikahın erkene çekildiği öğrenildi.
Sürpriz nikahlarını defalarca sosyal medya hesaplarından yayınlayan ikilinin bu hamlesi üzerine gözler Aktan'a çevrildi. Özcan Deniz'le sürekli mahkeme koridorlarında karşılaşan 31 yaşındaki genç kadın, sosyal medyadaki tüm hesaplarını kapatıp sessizliğe büründü.
Feyza Aktan da tıpkı Samar Dadgar gibi Özcan Deniz ile evlendiğinde hamileydi.