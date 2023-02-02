Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci'nin ABD'deki lüks hayatı kabusa döndü! FBI'dan şafak baskını

Daha önce Ozon Orhon ve Emre Matraş ile yaptığı evliliklerle gündeme gelen şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in ABD'deki lüks hayatı kısa sürdü!
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında da 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturan Erçetin, sosyal medyasından yaşadığı lüks hayatı sürekli gözler önüne seriyordu. Ancak Yeşim Erçetin'in hayatı, geçtiğimiz günlerde kabusa döndü!
2. Sayfa'nın haberine göre; FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi Kardeseci'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi.