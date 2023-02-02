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    Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci'nin ABD'deki lüks hayatı kabusa döndü! FBI'dan şafak baskını

    Yeşim Erçetin’in geçtiğimiz yıl evlendiği Fevzi Kardeseci ile ABD’de sürdürdüğü lüks hayatı, bir gecede kabusa döndü. FBI, kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla eski manken ile eşini evlerine düzenlediği şafak baskınıyla gözaltına aldı.

    Lüks hayata şafak baskını

    Daha önce Ozon Orhon ve Emre Matraş ile yaptığı evliliklerle gündeme gelen şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in ABD'deki lüks hayatı kısa sürdü!



    Geçtiğimiz yıl Ocak ayında da 6 ay aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturan Erçetin, sosyal medyasından yaşadığı lüks hayatı sürekli gözler önüne seriyordu. Ancak Yeşim Erçetin'in hayatı, geçtiğimiz günlerde kabusa döndü!



    2. Sayfa'nın haberine göre; FBI, Yeşim Erçetin ve eşi Fevzi Kardeseci'nin yaşadığı eve kripto paralarda usulsüzlük suçlamasıyla şafak baskını düzenledi.



        ÇIKMASI HAYLİ ZOR!
        Karı koca, FBI tarafından gözaltına alınırken üzerinde pijamalarla FBI aracına binen eski manken, gözyaşlarına boğuldu. İddiaya göre; milyon dolarlık usulsüzlük, Yeşim Erçetin'in banka hesapları üzerinden gerçekleşti.



        Pasaportuna el konulan ve hala gözaltında bulunan Yeşim Erçetin'in serbest kalmasının ise zor olduğu öğrenildi. Öte yandan Yeşim Erçetin'in eski eşi Emre Matraş, olayı öğrendikten sonra yalnız kalan 10 yaşındaki kızı Masal'ı apar topar İstanbul'a getirdi.

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