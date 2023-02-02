Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası Çağla Şıkel küplere bindi! Nail Gönenli aracılığıyla Mali’ye...

Son dönemde gündeme gelmenin yolunu 'çirkin sözlerde' bulan Mehmet Ali Erbil, yeni bir skandala imza attı. Geçtiğimiz gün Çağla Şıkel'ın sunduğu bir programa katılan Mali, güzel modelin yayında kendisiyle Çarkıfelek döneminde beraber çalıştığını söylememesine çok bozuldu. Mali, dün ise bir canlı yayında iki çocuk annesi Çağla Şıkel için haddini aşan açıklamalar yaptı. Kendisinin de iki kız çocuğu olduğunu unutan 65 yaşındaki eski şovmen, Şıkel için şu çirkin sözleri sarf etti: "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın!"