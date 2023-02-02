Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası Çağla Şıkel küplere bindi! Nail Gönenli aracılığıyla Mali’ye...

Son dönemde gündeme gelmenin yolunu 'çirkin sözlerde' bulan Mehmet Ali Erbil, yeni bir skandala imza attı. Geçtiğimiz gün Çağla Şıkel'ın sunduğu bir programa katılan Mali, güzel modelin yayında kendisiyle Çarkıfelek döneminde beraber çalıştığını söylememesine çok bozuldu. Mali, dün ise bir canlı yayında iki çocuk annesi Çağla Şıkel için haddini aşan açıklamalar yaptı. Kendisinin de iki kız çocuğu olduğunu unutan 65 yaşındaki eski şovmen, Şıkel için şu çirkin sözleri sarf etti: "Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın!"
KÜPLERE BİNDİ
Bu çirkin sözler karşısında küplere binen ünlü model, hukuksal yollara başvurma kararı aldı. Mehmet Ali Erbil'e hakaret davası açacak olan ünlü modelin avukatlığını ise bir süredir beraber olduğu sevgilisi Nail Gönenli yapacak. Çok aşık olduğu Çağla Şıkel hakkındaki bu sözlere kendisi de hayli öfkelenen başarılı avukat, ünlü modelin hakkını kuşkusuz sonuna kadar savunacak...
Erbil, kendisinin de kız babası olduğunu unutarak çok çirkin açıklamalara imza attı ve büyük tepki çekti.