Korcan Kol sevgilisiyle görüntülendi: Merak etme aşkım, ben buradayım!

ZAMANI DURDURDU!

54 yıl aradan sonra kariyerine hızlı bir dönüş yapan Semiramis Pekkan, 3 Şubat'ta sevenleriyle buluşuyor. 74 yaşındaki Pekkan'ın ilk single'ı "Neredeysen", merakla bekleniyor. Bu arada ünlü sanatçı, albüm fotoğraflarıyla da bir kez daha "Zamanı durdurdum" diyor. Semiramis Pekkan, tarzı ve görüntüsüyle adeta bir genç kız gibi...