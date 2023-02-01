Korcan Kol sevgilisiyle görüntülendi: Merak etme aşkım, ben buradayım!

Yanına yaklaşan köpeğin, sevgilisini korkuttuğunu gören yakışıklı oyuncu, hemen müdahale etti. Sevgilisinin elini tutan ve "Merak etme aşkım, ben buradayım" diyen oyuncu, muhabirlerin görüntü aldığını da fark edince hızlıca oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
ZAMANI DURDURDU!
54 yıl aradan sonra kariyerine hızlı bir dönüş yapan Semiramis Pekkan, 3 Şubat'ta sevenleriyle buluşuyor. 74 yaşındaki Pekkan'ın ilk single'ı "Neredeysen", merakla bekleniyor. Bu arada ünlü sanatçı, albüm fotoğraflarıyla da bir kez daha "Zamanı durdurdum" diyor. Semiramis Pekkan, tarzı ve görüntüsüyle adeta bir genç kız gibi...
CAYIR CAYIR YAKTI
Yalçın Topyanak, 1 yıldır çalışmalarını sürdürüdüğü albümünün ilk teklisi olan 'Cayır Cayır' adlı şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Topyanak, 2023 yılında peş peşe çıkaracağı şarkıları ile sevenlerine adete müzik şöleni yaşatak. Genç şarkıcı, klibini Antalya ve İstanbul'da çekti.