Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Korcan Kol sevgilisiyle görüntülendi: Merak etme aşkım, ben buradayım!

    Başarılı oyuncusu Korcan Kol, önceki gün oyuncu sevgilisi Ahsen Aleyna Bülbül ile Rumelihisarı'ndaki Hisar Cafe'de görüntülendi. İşte haberin detayları ve 1 Şubat 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Aşk koruması!

    Yanına yaklaşan köpeğin, sevgilisini korkuttuğunu gören yakışıklı oyuncu, hemen müdahale etti. Sevgilisinin elini tutan ve "Merak etme aşkım, ben buradayım" diyen oyuncu, muhabirlerin görüntü aldığını da fark edince hızlıca oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

    ZAMANI DURDURDU!
    54     yıl aradan sonra kariyerine hızlı bir dönüş yapan Semiramis Pekkan, 3 Şubat'ta sevenleriyle buluşuyor. 74 yaşındaki Pekkan'ın ilk single'ı "Neredeysen", merakla bekleniyor. Bu arada ünlü sanatçı, albüm fotoğraflarıyla da bir kez daha "Zamanı durdurdum" diyor. Semiramis Pekkan, tarzı ve görüntüsüyle adeta bir genç kız gibi...

    CAYIR CAYIR YAKTI
    Yalçın Topyanak, 1 yıldır çalışmalarını sürdürüdüğü albümünün ilk teklisi olan 'Cayır Cayır' adlı şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Topyanak, 2023 yılında peş peşe çıkaracağı şarkıları ile sevenlerine adete müzik şöleni yaşatak. Genç şarkıcı, klibini Antalya ve İstanbul'da çekti.

        KAMUFLE OLDU
        Tarihi bir ibadethane içinde paylaştığı fotoğraf nedeniyle hakkında soruşturma kararı çıkarılan Eda Taşpınar, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Gözlüğü ve şapkasıyla kamufle olan sosyetik isim, tanınmakta zorlansa da görüntü vermekten kurtulamadı. (Aydın HAMZA)

        3'Ü BİR ARADA
        Sinan Akçıl'ın müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığı "Piyanist 3" albümünde yer alan Bengü, Hakan Altun ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği "Bu Aşk Yerde Kalmaz" şarkısının klip çekimleri tamamlandı. Birlikte kamera karşısına geçen üçlünün düeti 13 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak.

        'METHİYELER' DÜZÜLDÜ
        Pop müziğin en üretken sanatçılarından Onur Özdemir nam-ı diğer Onurr'un üçüncü albümü "Methiyeler", önceki akşam özel bir geceyle görücüye çıktı. Abüm için 1500 yıllık sarnıçta düzenlenen geceye katılan İrem Derici gibi ünlü isimler, başarılı müzisyene övgüler yağdırdı.

            AİLE SAADETİ
            Müzisyen çift Fettah Can ve Cansu Kurtçu, çocukları Oğul ve Vera ile birlikte önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Okulların ara tatilde olmasını fırsat bulduklarını dile getiren Kurtçu: Birlikte vakit geçirip alışveriş yaptık, şimdi evimize dönüyoruz" demekle yetindi.

            KAR TATİLİ
            Engin Altan Düzyatan, yoğun iş temposuna kısa bir mola verdi. Ünlü oyuncu sömestr tatilini de fırsat bilerek ailesiyle Uludağ'da kısa bir kar tatili yaptı. Ekstrem sporlara ilgisiyle bilinen ve başarılı bir kayakçı olan Düzyatan, kısa tatili sırasında yılın ilk karının tadını çıkardı. Yakışıklı oyuncu kar üstünde marifetlerini sergiledi.

            REPO GÜNÜ
            ATV'nin sevilen dizisi 'Aldatmak'ın başarılı oyuncusu Yusuf Çim, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Dizide 'Ozan' karakterini canlandıran Çim; "Bu aralar çok yoğun çalışıyoruz. Haftanın 6 günü sette geçiyor. Bugün de repo günümüzdü. Alışverişe ve dostlarımla buluşmaya geldim" dedi. Yusuf Çim, izin gününde alışveriş turundaydı.

                DEV BULUŞMA
                Senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konserlerle geçtiğimiz yaza damga vuran Gazapizm, yeniden İstanbullu sevenleriyle buluşuyor. 121 kişiden oluşan dev orkestra ve koro eşliğinde gerçekleşecek 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2023' konseri, 16 Mart Perşembe akşamı hem rap müzik hem de farklı müzik tarzlarından dinleyicileri aynı çatı altında buluşturacak. Geçtiğimiz yıla damga vuran konserin biletlerine ilgi şimdiden büyük.

                SON MODA TATİL
                Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, soluğu Maldivler'de aldı. Geçtiğimiz günlerde modacısı olduğu Bülent Ersoy ile problem yaşayan Kerimoğlu, moral tatiline çıktı. Beyaz kumsalda yürüdüğü anları sosyal medyadan paylaşan Kerimoğlu'na binlerce beğeni yağdı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                ’Bild’iniz beyler!
                Haberler Saklambaç Korcan Kol sevgilisiyle görüntülendi: Merak etme aşkım, ben buradayım!
                    SON DAKİKA