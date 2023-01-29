Ateş Kuşları'na izleyicilerden tam not! Çok sayıda yorum ve beğeni aldı

Ateş Kuşları'nın son bolümünde şunlar yaşandı; Mola Yeri'nde çıkan büyük yangının ardından yuvaları kül olan Ateş Kuşları, hayatlarına başladıkları noktaya yani sokaklara geri döndüler. Zıpkın, Gülayşe'nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için önce kendisi elektrikçi kılığında Eyüboğlu Köşk'üne sızdı. Daha sonra planlarına Mercan'ı da dahil ederek o'nu Eyüboğlu Köşkü'ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.







KÖŞKE SIZDILAR

Ateş Kuşları'nın yeniden sokağa dönmesi ve Gülayşe'nin öz amcası Menderes'in Çatal'la işbirliği yapması bölüme damgasını vurdu. Zıpkın, Gülayşe'nin hem bıçaklanması hem de yangında yaşadıklarının ardından o'nu öz ailesine kavuşturmak ve sokaktan kurtarmak için planlar yaptı. Önce Eyüboğlu Köşk'üne elektrikçi kılığında sızmayı başaran Zıpkın, Eyüboğlu Ailesi'nin güvenini kazandıktan sonra evin hizmetçisi olan Şirin'in günlük programını öğrendi. Şirin'in yürüyüşe çıktığı zaman diliminde kaza süsü vererek Şirin'i yaraladı. Böylelikle evin yeni bir hizmetçiye ihtiyacı olacağını düşünüp Mercan'ı içeriye sokmanın bir yolunu bulmuş oldu. Mercan; Şirin yaralanıp düştükten sonra, Şirin'e yardım etme bahanesiyle onu köşke götürdü. Mercan ve Zıpkın, Gülayşe'yi 23 yıl önce çöpe kimin koyduğunu bulmak amacıyla köşke sızmış oldu. Mercan ve Zıpkın amaçlarına ulaşabilecek mi?

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