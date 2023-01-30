Serenay Sarıkaya 2023 yılına damgasını vurdu!





EVLİLİK TADİLATI

Özcan Deniz, Samar Dadgar'la evlenmeden önce evini yeniledi... Ünlü şarkıcı, Zekeriyaköy'deki villasının tadilatı için de 800 bin TL harcadı.

Çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, geçtiğimiz gün İranlı moda tasarımcısı sevgilisi Samar Dadgar ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Nikaha dair fotoğrafları instagram hesabından paylaşan genç güzel, paylaştığı kareye "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim!" diye yazmıştı. Samar Dadgar'ın, değeri 1 milyon TL olan kalp şeklindeki tek taşı da dikkat çekmişti. Çiftin nikah öncesi oturdukları evi de yenilediğini öğrendim. Zekeriyaköy'deki villanın mobilyalarını komple yenileyen Özcan Deniz, evi de baştan aşağı tadilata sokmuş. Bunun için de kesenin ağzını açan Özcan Deniz, yaklaşık 800 bin TL gibi rakam harcamış... Bu arada Özcan Deniz'e ve Saman Dadgar'a da mutluluklar diliyorum.