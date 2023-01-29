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    Aynur Aydın gece hayatından uzak durma nedeni açıkladı!

    Aynur Aydın gece hayatından neden uzak durduğunu açıkladı. Güzel şarkıcı "Hayatımda polemik istemiyorum" ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Atışmalar çok demode’

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Dostlarıyla eğlenen Aydın, son dönemde gecelerde fazla gözükmemesi hakkındaki sorulara, "Benim için gün çok hızlı geçiyor. Bol bol ürettiğim, çalıştığım bir dönemdeyim. Kendime kurduğum bir dünyam var ve o dünyada çok mutluyum" dedi. Muhabirlerin, sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Ben polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum. Bana dokunmadığı sürece bir başkasının özeli beni ilgilendirmez. Gerçi bana dokunsa da ilgilenmiyorum direkt sırtımı dönüyorum. Artık sosyal medyadaki çatışmalar da demode gelmeye başladı" dedi.



    MUTLULUK 'DEMET'İ
    Eski manken Demet Şener, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Şener, ''Her şey yolunda. Çok güzel giden bir ilişkim var. Mutluyum'' dedi. Mağazaları dolaşan Şener, daha sonra AVM'den ayrıldı.



    HAYRAN BIRAKTI
    Hem sahnesi hem de giydiği kıyafetlerden adından söz ettiren Gülben Ergen, önceki gün bir firmanın özel davetinde sahneye çıktı. Güzel şarkıcı tercih ettiği pembe elbisesi ve söylediği şarkılarla dinlemeye gelenleri mest etti.



        YOK ARTIK DİLAN!
        Sevgilisi Thor Saevarsson ile ayrılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, iddialı paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Beyaz minisi ve kısa ceketi ile dünya yıldızlarını kıskandıracak şekilde pozlar veren Deniz, kısa süre içinde binlerce kez beğenildi.



        SAYILI GÜNLER KALDI
        Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın 8 aylık hamile eşi Sara Gündoğan dün Baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarının katıldığı partide birçok güzel kare paylaşıldı. Anne ve baba olmaya hazırlanan Gündoğan çifti, bebeklerini kucaklarına almak için de gün sayıyor.



        PRENSES HADİSE
        Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra işine odaklanan Hadise, bir markanın reklam çekiminde poz verdi. Pembe kıyafeti ve takılarıyla dikkat çeken şarkıcı, ınstagram hesabından bu anları paylaştı. Hadise, paylaşımına "Prensesler gibi hissettiriyor" notunu düştü.



            PARLADI
            Güzel sanatçı Derya Uluğ, tarzıyla konuşulmaya devam ediyor. Uluğ, geçtiğimiz gün ınstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinden tam not aldı. Üzerine giydiği tüylü beyaz ceketi ve takılarıyla dikkat çeken şarkıcıya "Ay gibi parlıyorsun" yorumları yapıldı.



            POZİTİF BURCU
            Burcu Biricik geçtiğimiz akşam bir tiyatro oyunu çıkışında görüntülendi. Ünlü oyuncu, her zamanki gibi neşeli halleriyle dikkat çekti. Gazetecileri kırmayıp objektiflere poz veren oyuncu, "Herkese iyi akşamlar diliyorum" diyerek oradan ayrıldı.



            GÜZELLİK SIRALAMASI
            Bir dönemin aranan isimlerinden Banu Alkan geçtiğimiz gün youtube üzerinden yayın yapan bir programı katıldı. Şimdilerde Kemal Yıldız ile evlilik hazırlığı yapan Afrodit, katıldığı programda güzellik sıralaması yaptı. Afrodit, "Hep bu kıyaslama vardı, ben Hülya'yı çok beğeniyorum ama birinci ben ikinci o kesinlikle" sözleri oldukça dikkat çekti.



                RETRO KLİP
                Ufuk Beydemir yeni teklisi "Vuruldum" ile dinleyicisiyle buluştu. Punk ve rock soundlarının hakim olduğu şarkının söz ve müziği de Beydemir'e ait. Eski bir plak dükkanında retro havası ile çekilen klip oldukça beğenildi.



                'KENAN OKUTTU'
                Oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Atasoy, Amerika'daki oyunculuk yaşamını anlatırken, dönüm noktasının Kenan Doğulu olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Los Angeles'ta Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandım. Ama kalacak yer yok, arabam yok. Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, onun bursuyla okudum. Kenan dedi ki 'Benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler." Gittim, kuzenleri bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim"



                TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ
                Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere takıldı. Tek başına günün erken saatlerinde alışveriş turuna çıkan yenge, dünyaca ünlü mağazaları turlayarak alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Aslıhan Turan, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.



                    SÜRPRİZ KUTLAMA
                    ATV'nin ilgiyle takip edilen, Bir Küçük Gün Işığı'nın setinde önceki gün farklı bir heyecan yaşandı. Dizinin küçük yıldızı Azra Aksu'ya sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleşti. Yeni yaşına giren Azra Aksu'ya çekilen sahne bitiminde pasta kesildi. Dizide annesi Elif'i oynayan Seray Kaya ile birlikte pastasını üfleyen Azra'nın mutluluğu görülmeye değerdi.



                    1920'LERE YOLCULUK
                    Hande Ataizi, önceki gün bir tiyatro oyunu çıkışı görüntülendi. Aşk-ı Memnu'da Firdevs karakterini oynamaya hazırlanan güzel oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Bazı yerlerde dizi diye geçiyor ama biz film çekeceğiz" dedi. Detay vermekten kaçınan Ataizi, filmin 1920'lerde geçeceğini ve farklı bir anlatımının olacağını dile getirdi.

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                    Haberler Saklambaç Aynur Aydın gece hayatından uzak durma nedeni açıkladı!
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