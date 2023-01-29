Aynur Aydın gece hayatından uzak durma nedeni açıkladı!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Dostlarıyla eğlenen Aydın, son dönemde gecelerde fazla gözükmemesi hakkındaki sorulara, "Benim için gün çok hızlı geçiyor. Bol bol ürettiğim, çalıştığım bir dönemdeyim. Kendime kurduğum bir dünyam var ve o dünyada çok mutluyum" dedi. Muhabirlerin, sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Ben polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum. Bana dokunmadığı sürece bir başkasının özeli beni ilgilendirmez. Gerçi bana dokunsa da ilgilenmiyorum direkt sırtımı dönüyorum. Artık sosyal medyadaki çatışmalar da demode gelmeye başladı" dedi.