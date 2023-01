Fazıl Say dayanamadı topa tuttu! Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in rol aldığı diziye eleştiri yağdı

Geri kalmış bir kent olarak gösterilen Adana'nın arka mahallelerinde düzensiz ve suç olaylarının çok olduğu sahnelerin sürekli tekrarlanması da bu tepkileri artırdı. Diziye bir tepki de dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Say, diziyi şöyle eleştirdi: "Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur! Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!" Fazıl Say'ın bu tepkisini haklı bulan birçok vatandaş da reyting uğruna Anadolu'nun kültürel değerlerini hiçe sayan ve ekrana getirdiği görüntülerle toplum ahlakını hiçe sayan dizinin yer aldığı dijital platformu topa tuttu.