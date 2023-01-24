Fazıl Say dayanamadı topa tuttu! Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in rol aldığı diziye eleştiri yağdı





TWİTTER YORUMLARI...

Sen koskoca Anadolu efsanesini aptal bir senaryoyla Serenay'ın bacak şovuna sığdır. Türkan Şoray'ın 40 yıl önce oynadığı Şahmaran bile bundan iyi.

İnsanlık tarihinin beşiği kadim Anadolu'nun mitolojisinde önemli bir yeri olan Şahmaran efsanesini, nasıl bu kadar özensiz işlediniz?

Oyuncuların popülerliğine sırtını dayayıp çakma Twilight'ı çekmenin ne anlamı vardı?

Güzelim Anadolu'nun en gözde efsanelerden birini hiç ettiler. Sahnelerde hep bir Amerikan havası, hep bir egoluk. Keşke özü bulup da öyle baş koyulsaydı bu yola; tam bir hayal kırıklığı oldu.

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