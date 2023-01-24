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    Fazıl Say dayanamadı topa tuttu! Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in rol aldığı diziye eleştiri yağdı

    Anadolu’nun ünlü efsanesi Şahmaran’dan yola çıkan dizi, eleştiri oklarını topladı. Dijital bir platformda yer alan dizinin Anadolu kültürünü hiçe sayan ve toplum ahlakından uzak sahneleri, piyanist Fazıl Say’ı da öfkelendirdi.

    Şah mat!

    Anadolu'nun ünlü 'Şahmaran' efsanesi üzerine kurulu olan ve dijital bir platformda yer alan dizi, eleştirilerin hedefinde... Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in rol aldığı dizi, önce çekimlerin gerçekleştiği Adanalı izleyiciyi kızdırdı. Dizide Sarıkaya'nın canlandırdığı "Şahsu" karakterinin İstanbul'dan Adana'ya uçakla gidememesi, duşu olmayan bir otelde kaldığı için banyo yapmak için göle girmesi eleştiri topladı.



    Geri kalmış bir kent olarak gösterilen Adana'nın arka mahallelerinde düzensiz ve suç olaylarının çok olduğu sahnelerin sürekli tekrarlanması da bu tepkileri artırdı. Diziye bir tepki de dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Say, diziyi şöyle eleştirdi: "Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur! Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!" Fazıl Say'ın bu tepkisini haklı bulan birçok vatandaş da reyting uğruna Anadolu'nun kültürel değerlerini hiçe sayan ve ekrana getirdiği görüntülerle toplum ahlakını hiçe sayan dizinin yer aldığı dijital platformu topa tuttu.



    'ALACAKARANLIK' KOPYASI
    Senaristliğini Pınar Bulut, yönetmenliğini ise Umur Turagay'ın oturduğu dizi eleştiri yağmuruna tutuldu. Seyirciler diziyi başrollerinde Robert Pattinson ve Kristin Stewart'ın yer aldığı film serisi 'Alacakaranlık'ın "Adana versiyonu" olarak yorumlandı.



        TWİTTER YORUMLARI...
        Sen koskoca Anadolu efsanesini aptal bir senaryoyla Serenay'ın bacak şovuna sığdır. Türkan Şoray'ın 40 yıl önce oynadığı Şahmaran bile bundan iyi.
        İnsanlık tarihinin beşiği kadim Anadolu'nun mitolojisinde önemli bir yeri olan Şahmaran efsanesini, nasıl bu kadar özensiz işlediniz?
        Oyuncuların popülerliğine sırtını dayayıp çakma Twilight'ı çekmenin ne anlamı vardı?
        Güzelim Anadolu'nun en gözde efsanelerden birini hiç ettiler. Sahnelerde hep bir Amerikan havası, hep bir egoluk. Keşke özü bulup da öyle baş koyulsaydı bu yola; tam bir hayal kırıklığı oldu.

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